План Кремля по запуску "Северного потока-2" сорвется: в Минэнерго Украины указали на нерешаемую проблему

Запуск "Северного потока-2" может затянуться аж на 8 месяцев. Столько времени может в целом занять процесс сертификации российского газопровода. При этом запуск в октябре, о котором говорили в РФ, невозможен.

Дело в том, что начиная с 8 сентября у BNetzA (регулятор ФРГ) есть 4 месяца на рассмотрение заявки и подготовку отчета (до 8 января 2022-го). После этого он должен передать отчет в Еврокомиссию. Об этом сообщила советник министра энергетики, экс-заместитель министра иностранных дел Лана Зеркаль в своем Facebook.

В свою очередь у ЕК есть 2 месяца для своего заключения и дополнительно еще 2 месяца, если это потребуется. Кроме того, есть еще несколько вариантов развития событий, при которых запуск может сильно затянуться.

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"Северный поток-2" должен пройти внутреннюю проверку на предыдущее введение в эксплуатацию. Продолжительность этапа – до трех месяцев", – объясняет Зеркаль.

Но и это еще не все. К моменту запуска газа по трубопроводу он должен получить сертификат безопасности независимого международного сертификатора. При этом оператор проекта (Nord Stream 2 AG) отказался комментировать, какая именно компания будет обслуживать "Северный поток-2" и вовлечена в процесс предварительной проверки. Продолжительность этапа – от месяца до одного года.

"Северный поток-2" – экспортный газопровод из России в ФРГ через Балтийское море, который является расширением "Северного потока". Он не может работать без сертификации. 10 сентября российский "Газпром" заявил о завершении строительства второй нитки трубопровода.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, республиканцы в Сенате США пригрозили приостановить на неопределенный срок утверждение кандидатур в Министерство финансов. Они обещают это сделать, если администрация президента Джо Байдена не введет санкции против оператора проекта газопровода "Северный поток-2". Если это произойдет, работа Сената может быть заблокирована.