Первый в мире. Morgan Stanley прочит Илону Маску статус триллионера

Американский миллиардер Илон Маск уже сейчас возглавляет рейтинг самых богатых людей планеты от Forbes, его состояние оценивается в $219,6 млрд. Но как прогнозируют эксперты финансового конгломерата Morgan Stanley, компания SpaceX поднимет своего основателя до статуса первого долларового триллионера.

Рост акций Tesla, который начался еще в 2020 году, привел к взлету активов Маска, и этот всплеск на самом деле не уменьшился. Как сообщает Bloomberg, только 18 октября он увеличил капитал на $6,6 млрд.

Как свидетельствуют данные Yahoo! Finance, акции компании Tesla достигли $862,93. При этом рыночная капитализация составляет $865,8 млрд. Но поможет Маску стать триллионером именно SpaceX, как говорят аналитики.

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В рейтинге богатейших от Bloomberg, кстати, Маск также идет первым – $241 млрд. Второе место занимает основатель интернет-компании Amazon, владелец аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос с $199 млрд. Третий – президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, состояние которого оценивают в $160 млрд.

Интересно, что за последние дни больше всего денег потерял именно Илон Маск – $1,43 млрд. Невзирая на это, американский бизнесмен сохранил лидерство в списке самых богатых.

Ранее компания Baron Capital Management заработала $4 млрд на росте акций Tesla и рассчитывает, что они подорожают еще в несколько раз в следующие 10 лет, рассказал основатель компании Рон Барон в интервью Yahoo! Finance. В 2016-м он предсказал, что производитель электромобилей станет одной из самых дорогих компаний в мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, от энергокризиса в мире страдает не только Европа – в Китае из-за дефицита электроэнергии начали останавливаться заводы. Кризис коснулся, в частности, предприятий Apple и Tesla. Как сообщают китайские поставщики, заводы остановились из-за отключений электричества.