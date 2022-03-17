PayPal теперь полноценно работает в Украине: заявление Федорова

Крупнейшая дебетовая электронная платежная система PayPal полностью доступна в Украине. Теперь можно делать покупки в интернете, перечислять средства и выводить деньги на украинские банковские карты.

"Подвязывайте ваши карты Visa и Mastercard и пользуйтесь уже сейчас. Спасибо команде, что так быстро отреагировали на нашу просьбу и поддерживаете украинцев во время войны. Также, спасибо спасибо нашей команде, команде Нацбанка и IT-сообществу за помощь", – написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram 17 марта.

Отметим, ранее в Украине PayPal был открыт для регистрации, но клиенты могли лишь оплачивать товары в онлайн-магазинах или некоторые услуги. Сервис работал с 25 валютами, но до этого среди них не было гривни.

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Как сообщал OBOZREVATEL, PayPal ранее приостановила работу в России из-за осуждения агрессивных действий путинского режима. Компания еще 2 марта прекратила регистрацию новых пользователей из России.

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