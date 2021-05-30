Открытие рынка земли в Украине: сколько налога придется заплатить за продажу участка

Уже с 1 июля 2021 года в Украине открывается рынок земли. Это позволит гражданам свободно покупать и продавать земли сельскохозяйственного назначения, которые принадлежат им на праве частной собственности.

В Центре по предоставлению бесплатной правовой помощи продолжают информировать украинцев о важных нюансах, связанных с процедурой купли-продажи земельных участков. В этот раз рассказали, какие документы необходимо собрать продавцу и какие налоги придется уплатить.

Как говорится в сообщении, цена на землю будет формироваться по договоренности между покупателем и продавцом. Однако, до 1 января 2030 года цена продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения, выделенных в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев), не может быть меньше их нормативной денежной оценки, которую будет проводить соответствующий орган Госгеокадастра.

Какие документы необходимы для продажи земельного участка?

Паспорт продавца и покупателя

Идентификационные коды

Отчет об экспертной денежной оценке земельного участка

Документы, которые подтверждают право собственности на земельный участок (извлечение из реестра прав на недвижимое имущество или государственный акт)

Извлечение из Государственного земельного кадастра относительно земельного участка

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Какие налоги платит продавец?

Физическое лицо, в случае продажи земельного участка, вправе не платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор (ВС) при условии, если он продает недвижимое имущество впервые на протяжении года, размер земельного участка не превышает норму безоплатной передачи, определенной в статье 121 Земельного кодекса Украины и земельный участок находится в собственности продавца свыше 3 лет.

В другой ситуации гражданину придется платить 5% НДФЛ и 1,5% ВС от стоимости земельного участка, установленного в договоре. Для продавцов - нерезидентов ставка НДФЛ в случае продажи надлежащей им недвижимости составляет 18%.

Договор купли-продажи земельного участка должен содержать все условия, перечисленные в статье 132 Земельного кодекса Украины, в том числе кадастровый номер, целевое назначение, состав угодий, имеющиеся ограничения и тому подобное. Перед заключением соглашения нужно проверить регистрацию земельного участка в Госземкадастре и регистрацию права собственности в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

Нужно ли нотариальное удостоверение договора покупки-продажи земли?

Нотариус удостоверяет соответствующий договор только при наличии оценочной стоимости такого недвижимого имущества и документа, который подтвердит уплату налога на доходы в бюджет продавцом. Такой налог будущий продавец перечисляет в бюджет по месту нотариального удостоверения отмеченного соглашения в размере 0,1 прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Напомним, принятый еще в прошлом году Закон о запуске рынка земли предусматривает поэтапное приобретение права собственности на земельные участки:

на первом этапе , с 1 июля 2021 года земли сельскохозяйственного назначения смогут покупать только физические лица - граждане Украины. Максимальный размер земельного участка, установленный законодательством, - 100 гектар на человека;

второй этап предусматривает, что с 1 января 2024 года, получат возможность приобретать права собственности на землю и юридические лица, но с условием что они созданы и зарегистрированы по законодательству Украины, участниками являются лишь граждане Украины и/или государство, и/или территориальные общины, территориальные общины и государство. Максимальный размер земельного участка - 10 тыс. га.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине хотят отменить институт постоянного землепользования для всех категорий лиц, включая рядовых граждан. Таким образом украинцев хотят заставить выкупить свои участки или оформить их в аренду.