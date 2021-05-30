Открытие рынка земли в Украине: сколько налога придется заплатить за продажу участка

Полина Коваленко
Полина Коваленко
Рынки и компании
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Рынок земли

Уже с 1 июля 2021 года в Украине открывается рынок земли. Это позволит гражданам свободно покупать и продавать земли сельскохозяйственного назначения, которые принадлежат им на праве частной собственности.

В Центре по предоставлению бесплатной правовой помощи продолжают информировать украинцев о важных нюансах, связанных с процедурой купли-продажи земельных участков. В этот раз рассказали, какие документы необходимо собрать продавцу и какие налоги придется уплатить.

Как говорится в сообщении, цена на землю будет формироваться по договоренности между покупателем и продавцом. Однако, до 1 января 2030 года цена продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения, выделенных в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев), не может быть меньше их нормативной денежной оценки, которую будет проводить соответствующий орган Госгеокадастра.

Какие документы необходимы для продажи земельного участка?

  • Паспорт продавца и покупателя

  • Идентификационные коды

  • Отчет об экспертной денежной оценке земельного участка

  • Документы, которые подтверждают право собственности на земельный участок (извлечение из реестра прав на недвижимое имущество или государственный акт)

  • Извлечение из Государственного земельного кадастра относительно земельного участка

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Какие налоги платит продавец?

Физическое лицо, в случае продажи земельного участка, вправе не платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор (ВС) при условии, если он продает недвижимое имущество впервые на протяжении года, размер земельного участка не превышает норму безоплатной передачи, определенной в статье 121 Земельного кодекса Украины и земельный участок находится в собственности продавца свыше 3 лет.

В другой ситуации гражданину придется платить 5% НДФЛ и 1,5% ВС от стоимости земельного участка, установленного в договоре. Для продавцов - нерезидентов ставка НДФЛ в случае продажи надлежащей им недвижимости составляет 18%.

Договор купли-продажи земельного участка должен содержать все условия, перечисленные в статье 132 Земельного кодекса Украины, в том числе кадастровый номер, целевое назначение, состав угодий, имеющиеся ограничения и тому подобное. Перед заключением соглашения нужно проверить регистрацию земельного участка в Госземкадастре и регистрацию права собственности в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

Нужно ли нотариальное удостоверение договора покупки-продажи земли?

Нотариус удостоверяет соответствующий договор только при наличии оценочной стоимости такого недвижимого имущества и документа, который подтвердит уплату налога на доходы в бюджет продавцом. Такой налог будущий продавец перечисляет в бюджет по месту нотариального удостоверения отмеченного соглашения в размере 0,1 прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Напомним, принятый еще в прошлом году Закон о запуске рынка земли предусматривает поэтапное приобретение права собственности на земельные участки:

  • на первом этапе, с 1 июля 2021 года земли сельскохозяйственного назначения смогут покупать только физические лица - граждане Украины. Максимальный размер земельного участка, установленный законодательством, - 100 гектар на человека;

  • второй этап предусматривает, что с 1 января 2024 года, получат возможность приобретать права собственности на землю и юридические лица, но с условием что они созданы и зарегистрированы по законодательству Украины, участниками являются лишь граждане Украины и/или государство, и/или территориальные общины, территориальные общины и государство. Максимальный размер земельного участка - 10 тыс. га.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине хотят отменить институт постоянного землепользования для всех категорий лиц, включая рядовых граждан. Таким образом украинцев хотят заставить выкупить свои участки или оформить их в аренду.

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