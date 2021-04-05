Отбор газа из украинских хранилищ вырос в 17 раз: названы причины

С начала отопительного сезона из украинских подземных газохранилищ отобрали 12,45 млрд куб. м газа. Лишь в марте 2021-го отобрали 2,2 млрд куб. м газа, а это почти в 17 раз больше чем за аналогичный период 2020 года. Значительные объемы отбора газа объясняются низкими показателями температуры воздуха и востребованностью услуг хранения газа со стороны украинских и иностранных заказчиков.

Об этом говорится на сайте "Укртрансгаза". По состоянию на 1 апреля иностранные трейдеры хранят в режиме "Таможенный склад" 4,98 млрд куб. м газа. Для сравнения, это в 7 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Запас природного газа в подземных газохранилищах на 1 апреля составлял 15,82 млрд куб. м газа. Это на 1% превышает показатели 2020 года и является самым высоким уровнем заполненности украинских ПХГ с 2010-го.

"Мы приближаемся к завершению сезона отбора – уже шесть наших подземок перешли в нейтральный период и готовятся к сезону закачки. Могу сказать, что сезон был успешным. Несмотря на карантинные ограничения, часто сложные погодные условия и высокий спрос на газ как в Украине, так и за рубежом Оператор газохранилищ на 100% выполнил свои обязательства перед всеми заказчиками и потребителями", – отметил в.и.о генерального директора "Укртрансгаза" Сергей Перелома.

Он также отметил, что отопительный сезон в Украине прошел без сбоев. "При этом нынешние показатели заполненности газохранилищ дают нам основания рассчитывать и на успешное прохождение сезона закачки, к которому мы уже активно готовимся", – подытожил Перелома.

Напомним, российская компания "Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину. Завершение строительства продолжений "Турецкого потока" будет означать потерю 10-12 млрд куб. м транзита ежегодно.

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