От российской водки отказываются по всему миру: РФ превращается в изгоя

В США губернаторы приказали винным магазинам отказаться от российского алкоголя. На такой шаг пошли по всему миру: в Норвегии, Канаде, странах ЕС. А там, где такое решение не приняли власти, сети магазинов сами принимают решение избавиться от российских товаров.

Как пишет издание The Gurdian, в США, в Огайо, Нью-Гэмпшир, Пенсильвания и Юте, приказали бойкотировать водку, продукцию, на долю которой приходится крошечная часть водочного рынка США. В Канаде совет по контролю за спиртными напитками Онтарио принял аналогичное решение в пятницу, убрав все товары российского производства из своих 679 магазинов.

"Безжалостное нападение России на суверенную нацию является вопиющим нарушением прав человека", – заявил губернатор штата Юта Спенсер Кокс в воскресенье, объявив бойкот штата. На долю водки российского производства приходится всего около 18,5 млн долларов из 1,4 млрд долларов импортного рынка водки в США.

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Кроме того, на такой шаг решаются и владельцы баров. Они перестают использовать российский алкоголь в знак солидарности с Украиной. "Я проснулся вчера утром и увидел, что Россия вторглась в Украину", – сказал Associated Press Боб Куэй, владелец бара Bob’s Bar в Гранд-Рапидс, штат Мичиган.

Отметим, как сообщает местное издание Nyheder, в Дании в сетях супермаркетов Netto, Føtex и Bilka, будет снимать российские товары с полок. Также такую инициативу поддержали магазины Kvickly, Irma и Fakta. Из супермаркетов убирают водку, зубную пасту, шоколад, бритвенные лезвия и разные кондитерские изделия из РФ.