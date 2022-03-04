Останутся ли украинцы без электроэнергии из-за нападения РФ на ЗАЭС: министр пояснил ситуацию

Прослушивание новости на данный момент не доступно

Украина не останется без электроэнергии из-за нападения российской вражеской армии на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Вскоре Украина подключиться к энергосистеме ЕС.

Об этом министр энергетики РФ Герман Галущенко заявил в объединенным эфире украинских телеканалов. "Мы не останемся без света. Мы стабилизируем систему и она будет работать в стабильном, нормальном режиме", –сказал министр Галущенко.

Также министр отметил, что вскоре Украина присоединится к энергетической системе ЕС. "Пока мы еще не подключены. Присоединение должно решиться на следующей неделе. Но сейчас мы поддерживаем за счет собственных мощностей", – сказал политик.

Видео дня

Российские оккупанты ночью 4 марта начали обстреливать Запорожскую АЭС, крупнейшую в Европе. Сообщается, что снаряд российских оккупантов попал в первый энергоблок, произошел пожар, который создавал потенциальную опасность ядерной катастрофы.

По данным ГСЧС Украины, пожар возник за территорией АЭС – в учебно-тренировочном корпусе.

На Запорожской АЭС отключили третий энергоблок от всей системы. Работает только четвертый энергоблок.