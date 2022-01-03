Остановка транзита и расторжение контракта: как может измениться ситуация на рынке газа в Украине в 2022-м

Экс-глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что ключевым фактором, который будет определять ситуацию на рынке газа в Украине в текущем году, станет размер ущерба, который государство получит в первом квартале. По его словам, есть два возможных варианта развития событий. При более пессимистичном Украина может остаться без транзита российского газа, а "Газпром" расторгнет контракт.

К примеру, "Нафтогаз" не сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов. Причем как говорит бывший глава госкомпании, такой сценарий может состояться не только по причине отсутствия средств, но и в случае нехватки импортных мощностей из ЕС, написал он в статье для ZN.UA.

"Простыми словами, даже если выделить "Нафтогазу" все необходимое финансирование, рост внутреннего потребления газа, идентичный февралю 2020 года, будет невозможно компенсировать существующими мощностями по импорту газа из ЕС. В этом сценарии нас ожидает неизбежный отбор российского газа из транзитного потока, так как отключение украинских потребителей сейчас выглядит нереалистичным", – объясняет Коболев.

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Поэтому реакцию РФ на несанкционированный отбор (или, по сути, воровство) газа легко предсказать. Это гарантировано остановка транзита через страну и немедленное расторжение транзитного контракта "Газпрома" и Украины.

"Размер финансового ущерба в такой ситуации считать нет смысла, так как он будет гораздо больше, чем потери на разнице в цене покупки и продажи газа плюс утраченные доходы от транзита российского газа до конца 2024 года", – говорит Коболев.

Помимо этого, по большой вероятностью это приведет к запуску скандального трубопровода "Северного потока-2". А "Газпром" полностью откажется от использования украинского маршрута "при полном молчаливом согласии" Запада.

Отметим, соглашение с российской компанией было подписано в 2019 году. Контракт действует до 2024-го.

Напомним, ранее "Газпром" снова не забронировал мощности газопровода "Ямал – Европа" (идущий через Беларусь) для транзита газа в ЕС. При этом стало известно, что концерн в 2022 году направит 22,8 млрд рублей ($306,8 млн) на финансирование спорного "Северного потока-2". В Кремле прямо заявили, что запуск "трубы" поможет снизить цены на газ в ЕС, что в очередной раз свидетельствует о том, что трубопровод – элемент шантажа РФ.

Кстати, в Германии не исключают полной остановки газопровода "Северный поток-2" в зависимости от развития военного конфликта в Украине. Вице-канцлер Германии, федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Хабек в то же время поддержал решение федерального правительства не вмешиваться в вопрос об утверждении газового проекта.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что причин подорожания газа в Европе, как говорит Коболев, существует три. Одна из них – завершение строительства "Северного потока-2".

Это дало дополнительный стимул Кремлю усилить свое давление на Евросоюз с целью завершения всех формальностей и полного запуска скандальной "трубы" в обход украинского маршрута.