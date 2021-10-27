Ощадбанк заставил украинку платить за страховку: деньги не вернул

Роман Костюченко
Роман Костюченко
Рынки и компании
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Клиентка Ощадбанка не давала согласия на заключение страхового договора

Клиентка Ощадбанка заявила, что банк без ее ведома заключил с ней договор на страхование. Случилось это, по ее словам, во время процедуры обмена валюты.

На сайте "Минфин" женщина рассказала, что в одно из запорожских отделений Ощадбанка ей пришел денежный перевод из Германии. Перевод был сделан в евро, поэтому она тут же решила обменять их на гривни. А спустя некоторое время после завершения операции и уплаты комиссии в 25 грн она выяснила, что банк заключил с ней договор добровольного страхования.

"Сотрудница банка без моего ведома заключила со мной договор добровольного страхования на месяц. Я не была проинформирована об этом и не давала на это согласия", – утверждает женщина.

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Жалоба клиентки Ощадбанка
Что сказали в Ощадбанке

В банке пообещали проверить все детали случившегося. А кроме того, провести работу с сотрудницей, которая навязала женщине страховой договор. О возврате клиентке денег в своем ответе банк не сказал ничего.

Иными словами, учреждение не стало признавать, что заключение подобного рода договоров с клиентами без их ведома является обычной практикой. Пока, судя из его сообщения, получается, что страховой договор с пришедшей получить и обменять валюту без ее ведома сотрудница заключила по собственной инициативе.

Ответ Ощадбанка
ПриватБанк навязал клиенту кредит без его ведома

Клиент ПриватБанка заявил, что банк навязал ему кредит без его же ведома. При этом он утверждает, что в учреждении факт самовольного предоставления кредита признали, однако ответственность за это переложили на его самого.

Мужчина рассказывает: в службе поддержки ПриватБанка его уведомили, что кредит был начислен из-за отрицательного баланса по счету. Что, по его словам, полностью противоречит предыдущему обещанию банка не начислять на него проценты. Само обещание, по его словам, было дано после того, как у банка произошел сбой системы.

В банке считают, что кредитование клиента стало вынужденной мерой и необходимым механизмом. Там уверяют: это позволило карточному счету клиента работать корректно, а самому банку – обслуживать его согласно требованиям платежной системы.

Кроме того, там настаивают: клиент должен был знать о возможности предоставления ему банком кредита в одностороннем порядке. "Информация по овердрафту указана в условиях и правилах предоставления банковских услуг", – говорится в ответе ПриватБанка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с 30 сентября Ощадбанк начал блокировать счета для тех клиентов, которые не пользуются своими картами. В будущем такая же ситуация может коснуться и клиентов других финучждений.

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