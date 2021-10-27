Ощадбанк заставил украинку платить за страховку: деньги не вернул

Клиентка Ощадбанка заявила, что банк без ее ведома заключил с ней договор на страхование. Случилось это, по ее словам, во время процедуры обмена валюты.

На сайте "Минфин" женщина рассказала, что в одно из запорожских отделений Ощадбанка ей пришел денежный перевод из Германии. Перевод был сделан в евро, поэтому она тут же решила обменять их на гривни. А спустя некоторое время после завершения операции и уплаты комиссии в 25 грн она выяснила, что банк заключил с ней договор добровольного страхования.

"Сотрудница банка без моего ведома заключила со мной договор добровольного страхования на месяц. Я не была проинформирована об этом и не давала на это согласия", – утверждает женщина.

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В банке пообещали проверить все детали случившегося. А кроме того, провести работу с сотрудницей, которая навязала женщине страховой договор. О возврате клиентке денег в своем ответе банк не сказал ничего.

Иными словами, учреждение не стало признавать, что заключение подобного рода договоров с клиентами без их ведома является обычной практикой. Пока, судя из его сообщения, получается, что страховой договор с пришедшей получить и обменять валюту без ее ведома сотрудница заключила по собственной инициативе.

Клиент ПриватБанка заявил, что банк навязал ему кредит без его же ведома. При этом он утверждает, что в учреждении факт самовольного предоставления кредита признали, однако ответственность за это переложили на его самого.

Мужчина рассказывает: в службе поддержки ПриватБанка его уведомили, что кредит был начислен из-за отрицательного баланса по счету. Что, по его словам, полностью противоречит предыдущему обещанию банка не начислять на него проценты. Само обещание, по его словам, было дано после того, как у банка произошел сбой системы.

В банке считают, что кредитование клиента стало вынужденной мерой и необходимым механизмом. Там уверяют: это позволило карточному счету клиента работать корректно, а самому банку – обслуживать его согласно требованиям платежной системы.

Кроме того, там настаивают: клиент должен был знать о возможности предоставления ему банком кредита в одностороннем порядке. "Информация по овердрафту указана в условиях и правилах предоставления банковских услуг", – говорится в ответе ПриватБанка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с 30 сентября Ощадбанк начал блокировать счета для тех клиентов, которые не пользуются своими картами. В будущем такая же ситуация может коснуться и клиентов других финучждений.