Oriflame сдалась, но не до конца: компания ограничит работу в России

Шведская косметическая компания Oriflame, которая не хотела уходить из России, все же решила ограничить работу в стране-агрессоре после сильного общественного осуждения. Правда, полностью фирма в РФ закрываться все равно не будет.

Так, Oriflame останавливает инвестиции в Россию, прекращает рекламу и закрывает возможность онлайн-покупки своей продукции для незарегистрированных покупателей. Об этом говорится в сообщении компании. Кроме того, будет отменены все мероприятия компании и программы обучения.

"Продолжающаяся война наряду с операционными и юридическими проблемами делает невозможным продолжение нашего российского бизнеса в его нынешнем виде... Эти действия окажут существенное влияние на наш бизнес в России", – отметили в Oriflame.

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Oriflame – компания, которая использует для продаж сетевой маркетинг. Ранее она отказывались свернуть деятельность в РФ, оправдывая это тем, что не хочет лишать единственного дохода российских продавцов-консультантов.

По информации шведской газеты Aftonbladet, в 2021-м году на Россию пришлось 16% общего объема продаж компании. Это больше 1 млрд евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, целый ряд глобальных компаний продолжает вести бизнес и платить налоги России. То есть фактически они финансируют военные действия, которые развернула РФ в Украине. Украинцев и неравнодушных иностранцев призывают к жесткому бойкоту брендов, которые продолжают зарабатывать на крови. Кроме того, в Украине уже предложили ввести для таких компаний дополнительные налоги.

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