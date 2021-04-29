Оператор 'Северного потока-2' не смог сказать, когда закончат проект

Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором "Северного потока-2", не комментирует возможные сроки завершения проекта.

Об этом заявил представитель компании Штеффен Эберт, пишет "ТАСС". "Мы не комментируем сроки", – сказал он.

Отмечается, что по состоянию на 31 марта готовность "Северного потока-2" составляла 95%. Оставалось уложить около 121 км.

Газопровод "Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств (Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран) через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что помешать реализации проекта газопровода "Северный поток-2" в реальности могут лишь санкции Евросоюза. "Если Евросоюз своим решением введет запрет на оказание строительных услуг, по сути, присоединится к санкциям, которые американцы ввели в декабре 2019 года, то строительство остановится", – сказал специалист.

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