Оператор "Северного потока-2" не смог сказать, когда закончат проект
Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором "Северного потока-2", не комментирует возможные сроки завершения проекта.
Об этом заявил представитель компании Штеффен Эберт, пишет "ТАСС". "Мы не комментируем сроки", – сказал он.
Отмечается, что по состоянию на 31 марта готовность "Северного потока-2" составляла 95%. Оставалось уложить около 121 км.
Газопровод "Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств (Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран) через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что помешать реализации проекта газопровода "Северный поток-2" в реальности могут лишь санкции Евросоюза. "Если Евросоюз своим решением введет запрет на оказание строительных услуг, по сути, присоединится к санкциям, которые американцы ввели в декабре 2019 года, то строительство остановится", – сказал специалист.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В РФ прогнозируют, что строительство газопровода "Северный поток-2" может быть завершено в течение нескольких месяцев. При этом, там надеются, что Европа получит первый газ уже зимой.
Ситуация по достройке газопровода "Северный поток-2" накаляется. США оказывает давление, а в Германии все больше политиков выступают против реализации проекта.