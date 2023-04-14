Обязательную сертификацию авто в Украине захотели отменить: что это значит

В Украине предложили отменить обязательную сертификацию для большинства импортных автомобилей. Если решение будет принято, ввоз в страну б/у авто из-за границы может несколько активизироваться, а цены на такие транспортные средства – снизиться на 100-200 долларов.

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О соответствующей инициативе узнали эксперты Института исследований авторынка. Отмечается, что законопроект предлагает признавать сертификаты соответствия, выданные в странах Евросоюза, в том числе производителями авто или их уполномоченными представителями в Украине.

То есть на практике предлагается сертифицировать только те транспортные средства, на которые отсутствуют документы о регистрации. Например, это касается "списанных" автомобилей из США. Кроме того, не будут признаваться российские и беларуские документы на авто.

Кроме того, в силе останутся экологические требования – не ниже "Евро-2" для легковых автомобилей и не ниже "Евро-5" для грузовиков и автобусов. Для б/у авто такую информацию предлагают переносить из иностранного свидетельства о регистрации в украинское.

Также эксперты предлагают ввести обязательный техосмотр всех автомобилей, как в Евросоюзе. По мнению специалистов, это поможет предотвратить эксплуатацию неисправных машин в случае частичной отмены сертификации.

Сейчас по закону сертификации подлежат все колесные транспортные средства, которые ввезены из-за границы. Сертификацию проводят специальные испытательные лаборатории, а документ выдают 15 организаций на всю Украину. Стоимость услуги составляет около 2500 грн для легкового авто.

Автор инициативы, нардеп Марьян Заблоцкий ("Слуга народа"), считает, что отмена сертификации позволит украинцам сэкономить десятки миллионов долларов, которые сейчас попадают не в государственный бюджет, а частным компаниям.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на то, что в Верховной Раде не разрешили украинцам растаможивать автомобили через "Дію", полностью от этой идеи не отказались. В частности, в настоящее время готовится к регистрации в парламенте новый соответствующий законопроект.

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