Объем теневой аренды земли в Украине достигает 90 млрд грн – Минагрополитики

Объем теневой аренды земли сельскохозяйственного назначения в Украине оценивается в 60-90 миллиардов гривен.

Такие данные Министерства аграрной политики и продовольствия были обнародованы в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 5 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам главы ведомства Романа Лещенко, 8 млн гектар земли – это "внутренний офшор в стране", с которого не платятся налоги.

"На сегодняшний день в Украине есть 33 млн га земель сельскохозяйственного назначения. Из них только на 22 млн га уплачиваются налоги. Еще 3 млн га – личные сельские хозяйства у селян, а 8 млн га – это внутренний офшор в стране – земля, с которой не платятся налоги", – подчеркнул министр.

Лещенко добавил, что на 60% был сокращен штат Госгеокадастра и уволены 6 тысяч чиновников. Также в марте планируется представить геопортал открытых данных, на котором будет доступна информация о том, кому принадлежит земля и кто платит налоги за нее. Кроме того, будет запущен спутниковый мониторинг, который позволит в режиме реального времени видеть, где выращивается сельхозпродукция.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 1 июля планируется запуск рынка земли. В связи с этим доктор юридических наук Павел Кулинич развенчал основные мифы по этой теме.