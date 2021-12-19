О лоукост-билетах придется забыть – бюджетные авиаперелеты вырастут в цене

Авиакомпании будут повышать стоимость билетов. Это приведет к тому, что о бюджетных перелетах путешественникам придется забыть.

"Утверждения о том, что эра недорогих путешествий подошла к концу, звучат все чаще и исходят из разных источников. Причина этого – пандемия COVID-19", – сообщает Schengenvisainfo.com.

По словам гендиректора известного лоукостера Ryanair Майкла О'Лири, вероятное повышение тарифов станет результатом сочетания нескольких факторов. В частности:

роста спроса на путешествия летом 2022 года после открытия границ;

сокращение пропускной способности авиакомпаний.

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Окончание "эры бюджетных перелетов" прогнозируют также и в американском инвестиционном банке JP Morgan. При этом там подчеркивают: уже сейчас поиск дешевых авиабилетов является затруднительным занятием. "За тарифами со скидкой уже теперь нужно охотиться", – подчеркнул аналитик Джейми Бейкер.

При этом отмечается, что снижение стоимости авиаперелетов, наблюдавшееся в 2020 году, стало следствием попытки авиакомпаний возобновить путешествия, которые прекратились в связи с закрытием границ из-за пандемии ковида. "Компании активно продавали дешевые места, поскольку большинство людей не могли летать", – подчеркивают эксперты.

Соглашение о едином авиационном пространстве между Украиной и странами ЕС до сих не заработало. По этой причине лоукостеры и авиакомпании могут отменить рейсы, запуск которых анонсировали ранее.

Соглашение все еще не ввели в действие из-за особого механизма документа. Даже временный запуск этого договора подразумевает, что стороны должны пройти определенные процедуры и обменяться нотами о завершении процедур, сообщает avianews.com со ссылкой на Мининфраструктуры.

Договоо начинает действовать с первого дня месяца, который следует после получения последней ноты. То есть если все вопросы будут уложены в текущем месяце, то договор будет введен в действие уже 1 января 2022-го.

А пока что для полетов между Украиной и странами Евросоюза действуют старые межправительственные правила. Они ограничивают полеты в целый ряд европейских государств.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что венгерский лоукостер Wizz Air сократил количество рейсов из Украины в зимнем расписании полетов. Авиасообщение отменено сразу с 20 городами.