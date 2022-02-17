Новые направления, удешевление билетов и развитие туризма: Украина ратифицировала договор об "открытом небе"

Народные депутаты в четверг, 17 февраля, приняли в целом законопроект № 0144 "О ратификации Соглашения между Украиной и Европейским Союзом и его государствами-членами о совместном авиационном пространстве". Теперь наша страна получит такие же возможности, правила и стандарты в области выполнения рейсов, как и у стран ЕС. Соглашение должно повлиять на цены билетов, открыть новые авианаправления и в целом повлиять на развитие туризма в нашей стране.

Об этом сообщает OBOZREVATEL, ссылаясь на заседание ВР. Законопроект поддержали 311 народных депутатов (результаты поименного голосования смотрите ниже).

Ранее соглашение о совместном авиационном пространстве подписал премьер-министр Украины Денис Шмигаль, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель и посол председательствующей в Совете ЕС от Словении Томаж Менцин 12 октября.

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Теперь уменьшится административная нагрузка на украинские авиакомпании. О полетах в ЕС, маршрутах, частоте рейсов и слотах украинские авиакомпании будут договариваться по той же процедуре, как это делает любой перевозчик из ЕС. Это также повлияет и на обычных граждан, ведь они получат больше возможностей и направлений, также должны снизиться цены на авиабилеты. Интересно, что об "открытом небе" договорились еще в 2013 году.

Любая страна ЕС сможет назначать своих перевозчиков для выполнения рейсов в Украину;

европейские перевозчики получат право летать на внутренних украинских рейсах.

"Открытое небо" – это совместное авиационное пространство. В нем устанавливаются общие правила безопасности авиаперевозок. В зону "открытого неба" при этом входят не только страны ЕС, но и партнеры – третьи страны.

Переговоры об "открытом небе" между Украиной и ЕС успешно завершились еще в 2013 году. Но подписать само соглашение стороны не могли. Причиной был неопределенный статус аэропорта Гибралтара. Из-за него спорили Великобритания и Испания. Этот юридический коллапс разрешился после выхода Британии из ЕС.

В июне 2021 года Совет Европейского Союза дал согласие на подписание соглашения об Общем авиационном пространстве с Украиной. Согласие на "открытое небо" с ЕС также поддержали Армения, Тунис и Катар.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на фоне сообщений о возможном полномасштабном вторжении России в Украину некоторые авиакомпании приняли решение отменить все или отдельные рейсы. Поскольку авиавласти государства не издавали никаких запретов на выполнение полетов, то такие решения перевозчиков считаются чисто экономическими и не являются форс-мажором. Это означает, что пассажиры могут смело обращаться в авиакомпанию за возвратом средств.