Новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines раскрыла цены и маршруты

Новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines запустила 8 рейсов по Украине. Цена билета в один конец – 30 долларов (780 грн). Правда, такие цены будут действовать только до 20 ноября – в рамках промоакции.

По информации пресс-службы компании, ее самолеты будут вылетать из Киева, Запорожья, Черновцев, Львова и Харькова. Рейсы будут совершаться по таким направлениям:

Киев – Запорожье (ежедневно);

Запорожье – Киев (ежедневно);

Черновцы – Киев (понедельник, вторник, пятница);

Киев – Черновцы (понедельник, вторник, пятница);

Киев – Львов (ежедневно);

Львов – Киев (ежедневно);

Львов – Харьков (четверг, воскресенье);

Харьков – Львов (четверг, воскресенье).

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После окончания 20 ноября промоакции самый дешевый билет на рейс Air Ocean Airlines будет стоить 1 250 грн. Всего же будет 4 ценовые категории:

Standard – от 1 250 грн;

Basic – от 1 900 грн;

Flexible – от 2 400 грн;

Premium – от 4 800 грн.

Все билеты, по данным Avianews, также разделены на два общих типа: эконом и премиум-эконом. Их стоимость может отличаться в зависимости от направления.

Так, в стоимость билета по промо-тарифам в эконом-классе включен круассан на утренних рейсах и бутерброды на вечерних. Помимо этого, в предложение входит перевозка:

ручной клади весом до 7 кг и габаритами до 55х40х23 см;

багажа весом до 23 килограмм.

Премиум-эконом билеты предусматривают увеличение ручной клади до двух мест и багажа – до 32 кг. А кроме того – горячее питание и особую рассадку в салоне: чтобы из пяти мест в ряду были заняты три.

Что известно об Air Ocean Airlines

По информации издания avianews.com, оба самолета Ан-148, которыми владеет Air Ocean Airlines, построены на Воронежском авиазаводе в 2011 и 2012 годах. Ранее они летали в Сибири во флоте российской авиакомпании "Ангара".

Кроме того, по информации ГП "Антонов", расширять свой авиапарк Air Ocean Airlines будет с помощью кипрской компании CYPRUS AIRCRAFT LEASING 2 (CAL) LTD. Как сообщает avianews.com, ранее ее директор поставлял украинские самолеты в КНДР и на Кубу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что государство будет отбирать в украинских авиакомпаний право осуществлять полеты в Европу. Лишать соответствующих лицензий будут тех перевозчиков, которые не будут оплачивать аэронавигационные услуги (диспетчерское сопровождение) государственного предприятия "Украэрорух".