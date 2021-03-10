"Новая почта" решила повысить тарифы на доставку и упаковку: названы дата и суммы

Компания "Новая почта" с 20 марта повысит свои тарифы на услуги доставки и упаковки отправлений.

Об этом сообщается на сайте компании. Пресс-служба при этом заявила, что долгое время они сознательно не повышали стоимость услуг, "понимая всю сложность экономической ситуации", связанной с пандемией коронавируса и карантинными ограничениями.

"Но мы вынуждены сделать незначительное повышение тарифов в связи с ростом цен на топливо, коммунальные услуги, инфляцией и тому подобное", – сказано в сообщении.

Что решила изменить компания:

отменить дополнительную плату за ручную обработку при отправке посылок размером от 70 см по одной из сторон отправления при условии упаковки согласно правилам "Новой почты". Теперь такие посылки будут доставляться по базовому тарифу (главное, чтобы они были упакованы в коробку, гофрокартон или на плоскую основу);

повысить стоимость базовых услуг доставки на 5 грн;

повысить стоимость упаковки на 1-6 грн.

Тарифы "Новой почты":

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, к 8 марта "Укрпочта" презентовала коллекцию марок в стиле "ню" из серии "Ее величество – женщина".