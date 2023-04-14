"Новая почта" изменила правила доставки: подробности

Частный почтовый оператор "Новая почта" отменил плату за переадресацию в пределах города. Услугу может заказать как отправитель, так и получатель для документов, посылок, грузов, а также шин и паллет. При этом переадресация между разными населенными пунктами остается платной.

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Об этом сообщили в самой компании. Там отметили, что в пределах города без дополнительной оплаты можно переадресовать:

из отделения/почтомата/адреса в отделение/почтомат;

с адреса в адрес;

из отделения/почтомата по адресу, но нужно будет оплатить доставку курьером - 35 грн за посылку и документы или 100 грн за грузы до 100 кг.

Заказать услугу переадресации можно в мобильном приложении. А кроме того, в:

бизнес-кабинете;

на сайте в разделе "Трекинг";

в отделении.

Как воспользоваться переадресацией в мобильном приложении

Чтобы воспользоваться переадресацией в мобильном приложении нужно осуществить несколько шагов. Прежде всего, зайти в раздел "Мои посылки" и выберать отправку, которую необходимо переадресовать. После чего:

в строке "Управление посылкой" выбрать услугу "Переадресация";

ввести данные для переадресации: город, номер отделения, почтомата или адрес, а также данные получателя;

нажать кнопку "Оформить заявку" – далее появится новый номер экспресс-накладной, по которому можно будет отслеживать посылку.

Как "Новая почта" будет работать на Пасху

В то же время на Пасху в 2023 году "Новая почта" не будет вводить дополнительные выходные. Отделения будут работать по обычному графику не только в понедельник, 17 апреля, но и в само Пасхальное воскресенье, 16 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Новая почта" разрешила оплачивать "чужие" посылки. Для этого тому, кому будет поручена оплата, нужно прежде всего передать номер экспресс-накладной (ЭН).