"Новая почта" раскрыла график работы на Пасху-2023: будут ли открыты отделения

Частный почтовый оператор "Новая почта" не будет вводить дополнительные выходные на Пасху в 2023 году. Отделения будут работать по обычному графику не только в понедельник, 17 апреля, но и в само Пасхальное воскресенье, 16 апреля.

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Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе "Новой почты". "В воскресенье 16 апреля и в понедельник 17 апреля отделения будут работать по своему обычному графику, без сокращений", – отметили в компании.

Найти ближайшее отделение и узнать график его работы можно на официальном сайте компании. Информация доступна по ссылке .

Кроме того, изменений не будет и в работе курьеров. Соответственно, доставка посылок в почтоматы также будет осуществляться по обычному графику.

Государственный почтовый оператор "Укрпочта" также не сообщал об изменениях в графике работы на Пасху-2023. Ознакомиться с графиком работы отделений "Укрпочты" можно здесь .

Как сообщал OBOZREVATEL, православная Пасха в 2023 году празднуется 16 апреля. Однако из-за военного положения 17 апреля в Украине не будет выходным днем. Впрочем, работодатель может по своему усмотрению предоставить сотрудникам выходной день.

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