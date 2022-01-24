В Украине подскочили цены на квартиры: где и какое жилье подорожало сильнее всего

В Киеве в 2021 году цены на первичном рынке недвижимости выросли на 19,8%. Больше всего выросли в цене "средние" однокомнатные квартиры – на 29,7%. При этом в целом в Украине в 2021 году цены на недвижимость выросли на 16,7%, а на "однушки" еще меньше – на 16%. Т.е. новые квартиры в Киеве за прошлый год подорожали почти на 4% больше, чем по всей стране, а однокомнатные в частности – на целых 13,7%.

Об этом свидетельствует сравнение данных профильного ресурса Address и Госстата. При этом отметим: самые дорогие квартиры в Киеве в конце года были в Печерском районе – 2107 долларов за "квадрат".

Как подорожали новые квартиры в Киеве

Больше всего за год выросли в цене однокомнатные квартиры – на 29,7%. Далее идут 2-комнатные – на 16,5%.

А вот 3-комнатные квартиры подешевели. Цена на них снизилась на 3,8%.

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Дороже всего квартиры в Киеве стоят в Печерском районе – 2107 за "квадрат". Далее идут:

Шевченковский – 1790 долларов/кв. м;

Голосеевский – 1433 долларов/кв. м;

Святошинский – 1290 долларов/кв. м;

Подольский – 1239 долларов/кв. м;

Оболонский – 1190 долларов/кв. м;

Дарницкий – 1088 долларов/кв. м;

Соломенский – 1078 долларов/кв. м;

Днепровский – 1069 долларов/кв. м;

Деснянский – 1002 долларов/кв. м.

Как подорожали новые квартиры в Украине

В Украине цены на недвижимость в 2021 году взлетели на 16-19,2%, зависимо от сегмента рынка. Рекордным по подорожанию стал четвертый квартал (последние три месяца) 2021 года. В среднем новые квартиры (в новостройках) подорожали на 16,7%.

В целом же, на первичном рынке квартиры подорожали на 16,7%. В частности:

однокомнатные – на 16%;

двухкомнатные – на 16,5%;

трехкомнатные – на 18,4%.

Сколько готовы платить украинцы за "квадрат" в столице

В первом полугодии 2022 года более 40% покупателей на первичном рынке Киева будут ориентироваться на стоимость жилья в пределах от 1,2 тыс. долларов до 1,5 тыс. долларов за кв. м. (34 тыс. грн – 42 тыс. грн по актуальному курсу). То есть за однушку в 40 кв. м в новостройке согласятся платить до 60 тыс. долларов (1,68 млн грн).

Такой прогноз для OBOZREVATEL сделал основатель и управляющий партнер группы девелоперских компаний Concept Group Михаил Подвысоцкий. Кроме того:

30-35% спроса придется на объекты, стоимость которых составит около 1,5 тыс. долларов /кв. м. (42 тыс. грн);

20% потенциальных инвесторов готовы покупать жилую недвижимость по цене от 1,7 тыс. долларов до 2 тыс. долларов за кв. м (48 тыс. грн – 56 тыс. грн);

5-10% покупателей будет интересовать жилье по цене выше 3 тыс. долларов за "квадрат" (84,5 тыс. грн).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что государственная программа "Украинская мечта", предусматривающая предоставление ипотеки под 5% годовых, будет запущена в январе-марте 2022 года. Об этом рассказал агентству "Интерфакс-Украина" замглавы Офиса президента Ростислав Шурма. При этом он уточнил: воспользоваться программой смогут все, кто получает официальные доходы.