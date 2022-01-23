В Украине взлетели цены на квартиры: сколько стоит жилье

В Украине цены на недвижимость в 2021 году взлетели на 19,2-16%, зависимо от сегмента рынка. В некоторых населенных пунктах подорожание составило до 30%.

Рекордным по подорожанию стал четвертый квартал (последние три месяца) 2021 года. Согласно данным Государственной службы статистики, в среднем новые квартиры (в новостройках) подорожали на 16,7%, а на вторичном рынке – на 18,4%. В обоих случаях больше всего подорожали трехкомнатные квартиры.

Как изменились цены на квартиры:

Первичный рынок – 16,7%

- квартиры однокомнатные – 16%

- квартиры двухкомнатные – 16,5%

Видео дня

- квартиры трехкомнатные – 18,4%

Вторичный рынок – 18,4%

- квартиры однокомнатные – 17,9%

- квартиры двухкомнатные – 18,3%

- квартиры трехкомнатные – 19,2%

Согласно данным крупного агентства недвижимости, в столице минимальная цена на однушку составляет всего 19 тыс. долларов. Вероятно, речь идет об гостинке в плохом состоянии и отдаленном от метро месте. Средняя же стоимость однокомнатной квартиры составляет 100 тыс. долларов (однушка).

За двухкомнатную квартиру придется заплатить от 42 тыс. долларов (средняя цена составляет 156,8 тыс. долларов). За трехкомнатную квартиру придется в среднем заплатить 234,9 тыс. долларов.

В Днепре, согласно данным статистики, средняя цена на однокомнатную квартиру составляет 32,9 тыс. долларов, за двушку придется отдать 51,5 тыс. долларов, а за трехкомнатную около 81,3 тыс. долларов. В Одессе в среднем за "однушку" нужно отдать 45,5 тыс. долларов, а двухкомнатная квартира обойдется в 62,1 тыс. долларов. Трехкомнатная квартира стоит 103,6 тыс. долларов.

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