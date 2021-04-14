У "Донецкоблгаза" впервые в истории Украины отобрали лицензию: действия компании назвали диверсией

НКРЭКУ в среду, 14 апреля, аннулировала лицензию ЧАО "Донецкоблгаз" за нарушение законодательства и злоупотребления при поставках природного газа.

Соответствующее решение было принято на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отметим, что впервые в истории Украины лицензии лишили действующего оператора газовых или электрических сетей. Свои права компания потеряет 1 августа 2021 года.

В НКРЭКУ назвали действия "Донецкоблгаза" не просто повторным нарушением лицензионных условий, а "диверсией против потребителей и страны".

Регулятор напомнил, что в прошлом месяце предприятие отключало от газоснабжения теплокоммунэнерго несмотря на четкую позицию НКРЭКУ, Оператора газотранспортной системы и НАК "Нафтогаз Украины" о недопустимости этого.

"Государству не нужен лицензиат, который накапливает долги перед оператором ГТС и отключает теплокоммунэнерго", – заявил председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

В ходе проверки было установлено, что "Донецкоблгаз" дважды в течение 2020-го не выполнил условия договора по транспортировке природного газа, заключенного с ООО "Оператор газотранспортной системы Украины". Речь идет об оплате стоимости ежесуточных небалансов за газовые месяца октября, ноября и декабря 2020 года.

В результате задолженность "Донецкоблгаза" на 16 марта 2021-го за урегулирование ежесуточных небалансов за указанный период прошлого года составила 353 900 000 грн (с НДС) или 87,12% от общей их стоимости.

"Подавляющее количество сетей предприятия – это государственная собственность. Поэтому мы обращаемся к Минэнерго, Фонду государственного имущества, "Нафтогазу Украины" как владельца 38% акций "Донецкоблгаза" с тем, чтобы они определились, какому предприятию будут передние эти сети.

К 1 августа 2021 НКРЭКУ должна выдать лицензию новому предприятию, которое начнет деятельность с чистого листа", – отметил председатель регулятора.

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