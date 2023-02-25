НКРЭКУ обязана дать возможность энергетикам ресурс на ремонт энергосистемы, – экс-министр

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), должна позволить энергокомпаниям получать достаточно средств для восстановления энергосистемы, заявил бывший министр энергетики Иван Плачков.

Видео дня

По его словам, у компаний сейчас нет денег на восстановление энергосистемы и в то же время НКРЭКУ не принимает необходимые решения, которые позволили бы энергетикам получить средства на ремонт оборудования.

"Почему НКРЭ сейчас не принимает решения о прайс-кепах? По ценам? Это ведь их прямое обязательство. Неужели они не понимают, они ведь там не непрофессиональные. В чем причина, я не могу понять", - сказал Плачков.

Он добавил, что производимая в Украине электроэнергия стоит значительно меньше, чем импортная или производимая на дизель-генераторах. Поэтому необходимо обеспечить восстановление собственного производства, чтобы потребители имели более выгодную стоимость электричества.

"НКРЭ должно вернуться к анализу хозяйственной деятельности компаний. И понятно регулировать рынок, чтобы компании получали необходимый объем денег", – подчеркнул экс-министр.

Напомним, глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявлял, что власти обсуждают отказ от ценовых ограничений на рынке электроэнергии. Это позволит быстрее ремонтировать инфраструктуру и строить новую генерацию.