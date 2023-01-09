Николая Тищенко обвинили в причастности к захвату имущества государственного порта – СМИ

Нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко обвинили в попытке незаконной приватизации Усть-Дунайского порта. По словам директора ГП "МТП Усть-Дунайск" Юрия Мартынюка, приватизация порта может происходить в интересах стивидорной компании (занимающейся погрузкой и разгрузкой товара в портах), связанной с народным депутатом.

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Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается: заявленная Фондом госимущества приватизационная цена порта в 60 млн грн удивляет, ведь за полгода работы он уплатил четверть этой суммы в виде налогов.

"То есть коммерческую выгоду от продажи государство не получит. Мечты о крупных инвестициях выглядят еще более сомнительно, ведь у порта нет железнодорожного сообщения. Зачем же тогда? Мартынюк считает, что за приватизацией могут стоять интересы стивидорной компании, связанной с Тищенко", – говорится в материале.

При этом, по утверждению Мартынюка, компания ЗТК, "которая перегружает грузы Тищенко через порт", отказывается платить государству. "Это политическая коррупция, я считаю. Полтора года назад ЗТК рейдерским путем захватил наш склад, имущество государственного предприятия. Ничего нам не платит за хранение грузов. На сегодня долг превышает 2 млн грн", – рассказал он.

Руководитель порта отметил: в то время, как все остальные операторы платят порту за использование государственной инфраструктуры 0,5 долл. за тонну груза, а в порту Измаил стивидоры платят 3 долл. с тонны, "ЗТК решил, что они могут платить всего 0,05 долл.", зарабатывая, по словам Мартынюка, 18 долл. на тонне зерна. "Иными словами, государство должно дотировать сверхприбыли частного стивидора", – объяснил он.

В самой же ЗТК, отметил Мартынюк, не скрывают своей связи с Тищенко. "Прямым текстом тебе говорят: мы работаем от этого человека, ты хоть понимаешь, на кого ты рыпаешься?" – рассказал директор порта, отметив: компания работает через офшоры и практически ничего не платит государству.

Тищенко же, подчеркивают авторы материала, еще в 2022 году создал при комитете ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры рабочую группу, которая занимается "проверкой морехозяйственного комплекса". В начале ноября ее члены приезжали в Усть-Дунайск, а 31 декабря Тищенко "без каких-либо деталей" сообщил, что "инициировал увольнение руководителя порта Килия "за коррупцию".

"Порта Килия не существует, есть порт Усть-Дунайск, в составе которого есть портопункт Килия. То, что народный депутат этого не понимает, свидетельствует об уровне осведомленности человека, который сам себя назначил руководителем группы по проверке портов", – сказал Мартынюк.

В то же время, по информации издания, в 2022 году "Ревизор" приходил ко многим руководителям дунайских портов. Цель одна и та же: "дайте специальные ценовые условия для моих поставщиков".

"Специальные – то есть в 2-3 раза ниже рыночных. Директоров уверяли, якобы "вопрос согласован" с профильным министерством, чего на самом деле не было", – рассказывают авторы материала.

Они напоминают: Тищенко постоянно что-то проверяет. Так:

в 2021 году он создал и возглавил межфракционное объединение "Украинская железная дорога" и оценивал вагоны "Укрзалізниці";

в 2022-м взялся за лесную отрасль – "создал временную следственную комиссию и теперь "гастролирует" по лесхозах Закарпатья".

При этом, подчеркивается, технология деятельности очередной следственной/рабочей/временной группы в каждом случае типична:

"экспертный офис" в виде экс-директоров, ранее уволенных за коррупцию;

психологический прессинг;

огульные обвинения;

"рейды" по предприятиям, "которые больше напоминают визиты рэкетирских группировок из 90-х";

недопуск журналистов;

отказ от общения со СМИ;

бомбардировка звонками профильных министров и замов с требованием уволить "неправильных" людей и назначить "правильных".

"Связаться с господином Тищенко достаточно сложно. Журналистов на заседание "морехозяйственной" рабочей группы не приглашают. ... Связаться с компанией ЗТК также оказалось не просто. На ее фейсбук-странице лишь несколько постов. Последнее сообщение посвящено визиту Николая Тищенко в Килию в начале ноября", – резюмировали авторы материала.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский военнослужащий от имени побратимов записал обращение к Тищенко. Военный призвал нардепа прекратить пиариться на войне и отказаться от мандата, поскольку парламентарий из него получился, по мнению военных, не очень хороший.

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