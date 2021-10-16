Netflix почти год ждет от Госкино более 500 тысяч евро за снятый в Украине фильм с Ван Даммом

Французский филиал стриминговой платформы Netflix до сих пор не получил от Украины 550 тысяч евро кэш-рибейта (возврат средств за производство кино) за фильм, снятый в августе 2020 года. Главную роль в ленте "Последний наемник" исполнил Жан-Клод Ван Дамм.

Об этом пишет Forbes.ua. Отмечается, что приехать в нашу страну компанию убедили Apple Tree Vision – предприятие украинской Star Media и британской OLLEV.

По словам гендиректора Star Media Ольги Пантелеймоновой, преимущества съемок в Украине рынку доказывали пять лет. Для этого проводились совместные международные проекты и встречи с продюсерами.

В итоге после принятия закона о кэш-рибейте компания решила снимать в Украине. Документ предусматривает возвращение съемочным группам 25% от суммы затрат на производство фильмов.

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Лента с Ван Даммом вышла на Netflix 30 июля 2021 года и восемь дней продержался в топе американской платформы, а также пять – британской. Всего ее посмотрели 40 миллионов раз.

Общий бюджет на съемки в Украине составил 3,5 млн евро плюс примерно 800 тысяч на проживание, питание и транспорт. Заявку французы подали еще в декабре прошлого года, однако денег так и не получили еще.

Отмечается, что представители Госкино, Минкульта и киноиндустрии дорабатывают поправки к закону.

Пантелеймонова отметила, что в Netflix понимают стремления к созданию прозрачной системы, однако затягивание с выплатами их все же беспокоит.

Как сообщал OBOZREVATEL, Жан-Клод Ван Дамм во время пребывания в Киеве, куда он прилетел вместе со своей девушкой – украинкой Аленой Кавериной, останавливался в одном из самых роскошных номеров Fairmont Grand Hotel.