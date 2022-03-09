Nestle остановила инвестиции в России

Крупнейшая в мире группа по производству упакованных продуктов Nestle приостановила все капитальные инвестиции в России. Таким образом бизнес отреагировал на полномасштабное военное нападение РФ на Украину.

Об этом сообщает издание Reuters. Решение швейцарской компании последовало за аналогичными действиями других крупных производителей продуктов питания, на которых потребители оказывают давление с целью выступить против конфликта.

Procter & Gamble и Unilever заявили на этой неделе, что прекращают новые капиталовложения в России и прекращают рекламу в стране. Unilever приостановил весь импорт и экспорт продукции в страну и из страны.

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Nestle, которая ранее заявляла, что прекратила всю рекламу в России, сообщила агентству Reuters, что продолжит поставлять основные продукты питания в Россию, придерживаясь той же линии, что и другие крупные производители продуктов питания.

Отметим, сети супермаркетов Fozzy Group, Varus и NOVUS разорвали сотрудничество с компанией Соса-Соla. Это стало реакцией на работу компании в России, в то время как большинство международных компаний отказались поставлять свою продукцию в РФ из-за войны против Украины.