Несмотря на обстрелы, удалось возобновить электроснабжение почти для 7 тысяч семей за 2 суток, – ДТЭК

6 и 7 апреля энергетики возобновили после обстрелов электроснабжения почти для 7 тысяч семей в Донецкой области.

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Об этом сообщают в ДТЭК.

За последние двое суток энергетики вернули свет в дома почти 7 тысяч семей в 19 населенных пунктах Донецкой области, обесточенных из-за боевых действий.

"Пока в Донецкой области остаются без света 107 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных Сил Украины", – отмечается в сообщении ДТЭК.

По информации Министерства обороны, враг продолжает сосредотачиваться на наступлениях на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Обстрелы продолжаются, а затем продолжаются и повреждения энергоинфраструктуры региона.

Напомним, в марте энергетики ДТЭК возобновили поставки света для 190 тысяч семей Донбасса и Днепропетровщины.