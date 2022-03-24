Нехватка удобрений в мире ставит под угрозу мировое снабжение продовольствием

Невероятно высокие цены на удобрения вынуждают фермеров во всем мире сокращать их использование и посевные площади. Скачок цен произошел из-за войны в Украине, которую развернула РФ.

Некоторые представители сельскохозяйственной отрасли предупреждают о нехватке продовольствия. Об этом говорится в материале Reuters.

Согласно данным Американской федерации фермерских бюро и Министерства сельского хозяйства США (USDA), только в Соединенных Штатах расходы на удобрения в этом году вырастут на 12% после роста на 17% в 2021 году. Некоторые производители рассматривают возможность перехода на культуры, требующие меньшего количества питательных веществ. Другие планируют возделывать меньшую площадь. Другие говорят, что они просто будут использовать меньше удобрений, что, по прогнозам экспертов, приведет к снижению урожайности.

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Производство подвергается наибольшему риску в развивающихся странах, чьи фермеры имеют меньше финансовых ресурсов, чтобы пережить шторм, сказал Тони Уилл, исполнительный директор CF Industries Holdings (CF.N) из Иллинойса, ведущего производителя азотных удобрений. "Меня сейчас беспокоит глобальный продовольственный кризис", – сказал он.

В субботу, 19 марта, Перу объявило чрезвычайное положение в своем сельскохозяйственном секторе из-за опасений отсутствия продовольственной безопасности. В указе говорится, что посевные площади в стране сократились на 0,2% с августа из-за роста цен на удобрения, и что объем импорта зерна в Перу для корма для животных также сократился из-за опасений по поводу затрат. В настоящее время правительство разрабатывает план по увеличению снабжения страны продовольствием.

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что санкции в отношении России, которая развязала войну против Украины, должны иметь долгосрочный характер. Среди прочего он призвал также ввести нефтяное эмбарго против-страны-агрессора.

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