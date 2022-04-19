Не хватает деталей: в России остановился завод по производству Citroën, Opel и Peugeot

Международная корпорация Stellantis останавливает производство на заводе в Калуге (Россия), где собирали автомобили Peugeot, Opel и Citroën. Причиной стала нехватка запчастей, также у компании возникли трудности с логистикой.

Корпорация выпускает автомобили под 14 брендами, в том числе Citroën, Opel и Peugeot, и является 4-м по величине автопроизводителем в мире. Ранее Stellantis уже приостановила экспорт и импорт автомобилей в Россию, говорится в сообщении корпорации.

"Учитывая быстрое ежедневное увеличение количества перекрестных санкций и логистических трудностей, Stellantis приостановила свою производственную деятельность в Калуге... Stellantis осуждает насилие и поддерживает все действия, способные восстановить мир", – отметили в компании.

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Завод в Калуге "ПСМА Рус" – единственное производство Stellantis в России. Завод выпускал авто по полному циклу с 2012 г. Stellantis принадлежит 70% долей предприятия, еще 30% - у Mitsubishi.

На заводе собирали легковые Peugeot 408 и Citroën C4, легкие коммерческие Peugeot, Opel и Citroën, а также мини-фургоны и компактвэны Peugeot Partner, Citroën Berlingo и Opel Combo. Mitsubishi на мощностях завода собирает внедорожники Outlander и Pajero Sport.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за санкций Россия возвращается к старым стандартам автомобильных двигателей. Путинское правительство задумалось о разрешении на на производство двигателей устаревших классов в плоть до "Евро-0". Для понимания: в Европе, США и Японии "Евро-0" действовал до 1992 года, а "Евро-1" – до 1995 года.