НБУ остановил работу своего сервиса – чего ожидать украинцам

Нацбанк приостанавливает работу интернет-магазина по продаже памятных монет и сувенирной продукции. В качестве причины называется желание регулятора повысить качество сервиса. В то же время, когда интернет-магазин возобновит свою деятельность, в регуляторе не сказали. Вместо этого там отметили, что возможность покупать его нумизматическую продукцию будет сохранена.

"С целью повышения уровня сервиса при реализации нумизматической продукции Национальный банк временно приостанавливает прием заказов в интернет-магазине нумизматической продукции. И начинает масштабную оптимизацию этого сервиса", – сообщила пресс-служба НБУ.

Впрочем, несмотря на временное закрытие интернет-магазина НБУ, купить его нумизматическую продукцию все же можно будет. Ее продажей будут заниматься банки-дистрибьюторы:

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Ощадбанк;

Укргазбанк;

Радабанк;

Таскомбанк.

Кроме того, будет работать и систему "Оnline-замовлення" Національного банку. Через нее тоже можно будет сделать заказ.

Национальный банк Украины изменит дизайн монет в 1 и 2 гривни. Причина – массовые жалобы украинцев на невозможность их различить. Однако когда именно новый дизайн будет представлен, а монеты пущены в оборот, регулятор не уточнил.

"Мы работаем над тем, чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными для использования. Прежде всего для людей с недостатками зрения и пожилых", – сообщил во время брифинга, который транслировался на YouTube-канале НБУ, заместитель главы Нацбанка Алексей Шабан.

Также он обратил внимание на то, что в ближайшее время НБУ не планирует вводить банкноты или монеты нового номинала с целью оптимизации банкнотно-монетного ряда. Объяснение этому:

отсутствие экономической целесообразности;

возможное возникновение путаницы при расчетах.

"Мы исходим из экономической целесообразности и удобства украинцев для расчетов. Когда появляется "зоопарк" купюр, с этим надо что-то делать, потому что не помнишь, какая настоящая, а какая – нет", – объяснил Шабан.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украине граждане порой обнаруживают в кошельках фальшивки. Чаще всего подделывают купюры 200 грн 2007 года выпуска. Реже всего в стране подделывают банкноты номиналом в 100 грн и меньше, потому что это невыгодно злоумышленникам.