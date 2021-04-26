НБУ объяснил, как будут работать банки на майские праздники

Национальный банк Украины сообщил, что независимо от праздничных и нерабочих дней, система электронных платежей (СЭП) будет работать в режиме 23/7.

"Банки имеют возможность осуществлять межбанковские платежи почти круглосуточно и 7 дней в неделю", – сообщили представители НБУ на Facebook.

Воспользоваться этой возможностью или нет – каждый банк определяет самостоятельно по своему усмотрению, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов, а также руководствуясь нормами законодательства Украины. Поэтому стоит заранее уточнить у своего банка график работы на майские праздники.

Банки, которые будут осуществлять межбанковские платежи:

1-4 мая – будут отражать их календарной датой первого следующего рабочего (операционного) дня, то есть 5 мая 2021.

8-10 мая – будут отражать их календарной датой первого следующего рабочего (операционного) дня, то есть 11 мая 2021.

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