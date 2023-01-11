Названы самые востребованные профессии в Украине с зарплатами до 22 тыс. грн

В пятерку самых востребованных профессий в Украине вошли продавцы, менеджеры по продажам, бухгалтеры, водители и повара. Таким специалистам предлагают средние зарплаты от 12 тыс. до 22 тыс. грн (больше всего у водителей).

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Об этом свидетельствуют данные статистики сайта по поиску работы и сотрудников Work.ua. В целом топ-5 самых популярных среди работодателей специальностей выглядит так:

продавец-консультант со средней зарплатой 12 тыс. грн;

менеджер по продажам – 20 тыс. грн;

бухгалтер – 15 тыс. грн;

водитель – 22 тыс. грн

повар –14 тыс. грн.

Самые высокие зарплаты (не в ИТ и не руководстве) в декабре предлагали по таким специальностям:

водитель-международник – 40 тыс. грн;

автомаляр – 35 000 грн;

риелтор – 30 000 грн;

дизелист – 29 000 грн (из-за массовой необходимости обслуживать генераторы).

Наименьшую зарплату предлагают уборщикам – 8 тыс. грн, ассистентам ветеринарного врача – 9 тыс. грн и посудомойщикам – 9 тыс. грн.

А вот самый большой прирост вакансий в конце 2022 года наблюдался по должностям "мастер по подключению интернета" (+64% к ноябрю) и "патрульный полицейский" (+63%). Также работодатели активизировали поиски охранников и юристов.

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство украинцев хотело бы работать 4 дня в неделю – такой режим поддерживает 71% участников опроса кадровых аналитиков. При этом почти четверть опрошенных – 23% – намерены потратить "лишний" выходной на учебу.