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Названы самые востребованные профессии в Украине с зарплатами до 22 тыс. грн

Ксения Капустинская
Рынки и компании
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Названы самые востребованные профессии в Украине

В пятерку самых востребованных профессий в Украине вошли продавцы, менеджеры по продажам, бухгалтеры, водители и повара. Таким специалистам предлагают средние зарплаты от 12 тыс. до 22 тыс. грн (больше всего у водителей). 

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Об этом свидетельствуют данные статистики сайта по поиску работы и сотрудников Work.ua. В целом топ-5 самых популярных среди работодателей специальностей выглядит так:

  • продавец-консультант со средней зарплатой 12 тыс. грн;
  • менеджер по продажам – 20 тыс. грн;
  • бухгалтер – 15 тыс. грн;
  • водитель – 22 тыс. грн
  • повар –14 тыс. грн.

Самые высокие зарплаты (не в ИТ и не руководстве) в декабре предлагали по таким специальностям:

  • водитель-международник – 40 тыс. грн;
  • автомаляр – 35 000 грн;
  • риелтор – 30 000 грн;
  • дизелист – 29 000 грн (из-за массовой необходимости обслуживать генераторы). 

Наименьшую зарплату предлагают уборщикам – 8 тыс. грн, ассистентам ветеринарного врача – 9 тыс. грн и посудомойщикам – 9 тыс. грн.

Самые высокооплачиваемые профессии

А вот самый большой прирост вакансий в конце 2022 года наблюдался по должностям "мастер по подключению интернета" (+64% к ноябрю) и "патрульный полицейский" (+63%). Также работодатели активизировали поиски охранников и юристов.

Для каких специалистов стало больше вакансий

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство украинцев хотело бы работать 4 дня в неделю – такой режим поддерживает 71% участников опроса кадровых аналитиков. При этом почти четверть опрошенных – 23% – намерены потратить "лишний" выходной на учебу.

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