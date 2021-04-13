Назначение нового главы ПриватБанка заблокировали: в НБУ прокомментировали ситуацию

В Национальном банке Украины выразили обеспокоенность по поводу блокировки конкурса по отбору главы ПриватБанка из-за решения суда и ожидают его разблокирования уже в ближайшее время.

Об этом рассказал заместитель главы Нацбанка Ярослав Матузка, пишет издание "Минфин". "С точки зрения НБУ, формальное и реальное состояние дел вокруг назначения полностью совпадают, поскольку мы не вмешиваемся в процедуру проведения конкурса. Нацбанк подключается уже на стадии согласования кандидата на должность. Да, мы обеспокоены относительно постоянных обжалований конкурсов не только по ПриватБанку. Это вопрос комплексный, и мы видим в этом определенное наступление на реформу корпоративного управления, введенную ранее", – сказал он.

Матузка отметил, что конкретно в случае ПриватБанка, НБУ является участником дела, в Нацбанке координируются с юристами других команд, в частности, Кабинета министров и самого банка. "Мы считаем их юридическую позицию достаточно сильной, и поэтому ожидаем разблокирования конкурса в ближайшее время", – добавил он.

В издании отмечают, что ключевым претендентом на должность считается Герхард Бьош, ныне первый заместитель главы Райффайзен Банка Аваль. Он увольняется 30 апреля.

"О Бьоше я слышал из прессы. Официально или неофициально от представителей ПриватБанка нам эта фамилия не озвучивалась. Скажу больше: во время переговоров и конференц-звонков с ПриватБанком мы начинаем с договоренности не обсуждать никаких фамилий. Эту просьбу инициирует наша сторона, и мы благодарны коллегам из Привата за понимание", – поясняет замглавы НБУ.

Напомним, Северный апелляционный хозсуд открыл производства по апелляционным жалобам Кабинета министров и ПриватБанка на решение Хозсуда Киева, которым было удовлетворено заявление "Первичной профсоюзной организации сотрудников ПриватБанка" и запрещалось до вступления решения по данному делу в законную силу "совершать любые действия с избрания и назначения главы правления".

Как сообщал OBOZREVATEL, Хозяйственный суд Киева, рассматривая иск Первичной профсоюзной организации ПриватБанка, принял решение запретить банку и Кабмину проводить конкурс по отбору нового главы правления.