Нацбанк изменил график работы украинских банков

Александр Литвин
Рынки и компании
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НБУ изменил график в Украине
nosound
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Национальный банк в связи с ситуацией в стране принял решение отменить традиционные выходные в честь 8 марта. Так, выходной 7 марта (его должны были перенести на 12 марта) для банков отменяется.

Об этом говорится в сообщении НБУ. Таким образом 07 марта установлено рабочим днем ​​банковской системы и система электронных платежей Национального банка (СЕП).

  • 7 -8 марта – будут работать и обеспечивать платежи банки в обычном режим;

  • с 5 до 7 марта банки будут работать датой банковского дня 7 марта;

  • 8 марта банки будут работать датой банковского дня 8 марта.

"Такое решение обусловлено необходимостью обеспечить проведение межбанковских переводов в условиях военного положения. В целях обеспечения граждан банковскими услугами в условиях военного положения в Украине банки должны обеспечить работу своих обособленных подразделений (филиалов, отделений) без выходных", – говорится в сообщении.

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Как работают банки

В Украине банковская система работает стабильно за счет накопленного запаса прочности еще до войны. Украинцы могут снимать со счетов сумму до 100 тыс. грн в день, при этом нет запретов на снятие валюты.

Об этом на своей странице в Telegram написал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. "Банковская система работает стабильно, что во многом объясняется значительным резервом прочности в части достаточности капитала и ликвидности, накопленных до войны, и профессиональной работой НБУ с первых дней агрессии", – написал Гетманцев.

Кроме того:

  • нет проблем с ликвидностью (возможностью выполнять взятые на себя обязательства);

  • ограничений на проведение безналичных платежей нет;

  • наличные средства можно снимать до 100 тыс. грн в день;

  • несмотря на военное положение, НБУ не вводил запреты на снятие валютных средств, а только ограничил такие операции до 30 тыс. грн;

  • каждый гражданин может снять наличные деньги в любой крупной торговой сети или сети АЗС в сумме до 6000 грн.

УкраинаБанковская система