Нацбанк изменил график работы украинских банков

Национальный банк в связи с ситуацией в стране принял решение отменить традиционные выходные в честь 8 марта. Так, выходной 7 марта (его должны были перенести на 12 марта) для банков отменяется.

Об этом говорится в сообщении НБУ. Таким образом 07 марта установлено рабочим днем ​​банковской системы и система электронных платежей Национального банка (СЕП).

7 -8 марта – будут работать и обеспечивать платежи банки в обычном режим;

с 5 до 7 марта банки будут работать датой банковского дня 7 марта;

8 марта банки будут работать датой банковского дня 8 марта.

"Такое решение обусловлено необходимостью обеспечить проведение межбанковских переводов в условиях военного положения. В целях обеспечения граждан банковскими услугами в условиях военного положения в Украине банки должны обеспечить работу своих обособленных подразделений (филиалов, отделений) без выходных", – говорится в сообщении.

Видео дня

Как работают банки

В Украине банковская система работает стабильно за счет накопленного запаса прочности еще до войны. Украинцы могут снимать со счетов сумму до 100 тыс. грн в день, при этом нет запретов на снятие валюты.

Об этом на своей странице в Telegram написал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. "Банковская система работает стабильно, что во многом объясняется значительным резервом прочности в части достаточности капитала и ликвидности, накопленных до войны, и профессиональной работой НБУ с первых дней агрессии", – написал Гетманцев.

Кроме того: