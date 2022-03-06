Нацбанк изменил график работы украинских банков
Национальный банк в связи с ситуацией в стране принял решение отменить традиционные выходные в честь 8 марта. Так, выходной 7 марта (его должны были перенести на 12 марта) для банков отменяется.
Об этом говорится в сообщении НБУ. Таким образом 07 марта установлено рабочим днем банковской системы и система электронных платежей Национального банка (СЕП).
7 -8 марта – будут работать и обеспечивать платежи банки в обычном режим;
с 5 до 7 марта банки будут работать датой банковского дня 7 марта;
8 марта банки будут работать датой банковского дня 8 марта.
"Такое решение обусловлено необходимостью обеспечить проведение межбанковских переводов в условиях военного положения. В целях обеспечения граждан банковскими услугами в условиях военного положения в Украине банки должны обеспечить работу своих обособленных подразделений (филиалов, отделений) без выходных", – говорится в сообщении.
Как работают банки
В Украине банковская система работает стабильно за счет накопленного запаса прочности еще до войны. Украинцы могут снимать со счетов сумму до 100 тыс. грн в день, при этом нет запретов на снятие валюты.
Об этом на своей странице в Telegram написал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. "Банковская система работает стабильно, что во многом объясняется значительным резервом прочности в части достаточности капитала и ликвидности, накопленных до войны, и профессиональной работой НБУ с первых дней агрессии", – написал Гетманцев.
Кроме того:
нет проблем с ликвидностью (возможностью выполнять взятые на себя обязательства);
ограничений на проведение безналичных платежей нет;
наличные средства можно снимать до 100 тыс. грн в день;
несмотря на военное положение, НБУ не вводил запреты на снятие валютных средств, а только ограничил такие операции до 30 тыс. грн;
каждый гражданин может снять наличные деньги в любой крупной торговой сети или сети АЗС в сумме до 6000 грн.