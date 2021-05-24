Налоговики пришли с обысками в горсовет Кривого Рога: известны детали

Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) проводят обыски в городском совете Кривого Рога. Отмечается, что разоблачена незаконная схема с тендерными закупками.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС. Так, в течение 2018-2021 годов через систему тендерных закупок структурными подразделениями и коммунальными предприятиями горсовета заключены договоры с отдельными обществами, относительно закупки товаров на общую сумму более 1,7 млрд грн.

"Документально поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг отражено с использованием реквизитов предприятий, имеющих признаки фиктивности. В течение длительного периода, реквизиты, документы и печати указанных предприятий с признаками фиктивности использовались служебными лицами при содействии должностных лиц структурных подразделений исполкома Криворожского городского совета с целью уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств", – говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжаются обыски с целью выявления и изъятия документов по оформлению указанных закупок, черновых записей о деятельности схемы уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств.

Напомним, в Киеве 12 мая начались обыски в помещениях коммунальной корпорации "Киевавтодор". Они состоялись в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению в нанесении должностным лицом "Киевавтодора" ущербу государству в крупных размерах.

Как ранее писал OBOZREVATEL, ГФС призвала комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не распространять неправдивые сведения о работе ведомства и его сотрудниках.