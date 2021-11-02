Налоговая вскрыла схему: в Украине компания заработала миллионы на подсолнечном масле из-за махинаций с НДС

Государственная налоговая служба (ГНС) разоблачила предприятие, которое в период 2019-2020 годов экспортировало за рубеж подсолнечное масло, но при этом минимизировало уплату налога на добавленную стоимость (НДС). Предприятие из Харьковской области таким образом уклонилось от уплаты налога на сумму более 114 млн грн.

Как выяснилось, закупали продукцию у поставщика, у которого не было наемных работников, лабораторий и основных фондов. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

"В дальнейшем приобретенный товар экспортируется по договорам комиссии через комиссионеров, которые созданы в сроки проведения операции по реализации подсолнечного масла и осуществляли деятельность в течение 2-3 месяцев с момента регистрации, в дальнейшем не отчитываются, не в полном объеме отражают доходы от хозяйственной деятельности, численность 1-2 человека", – говорится в сообщении.

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Поэтому в результате проведения этих операций валютная выручка от иностранных покупателей за отгруженное на экспорт подсолнечное масло в Украину не поступила. Предприятие уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость в размере более 114 млн грн.

Ранее стало известно, что из Украины в Венгрию поставляли под видом соли контрабандные сигареты. При этом заказчиком оказался сын экс-замминистра транспорта и связи Владимира Бадагова – Вячеслав Бадагов. У него свой бизнес и компании в Украине, больше всего в Кременчуге, Горишних Плавнях и Киеве.

Как оказалось, в 2021 году было три партии поставок контрабанды. Они оцениваются примерно в $3,06 млн.

OBOZREVATEL ранее писал о том, что в Международном аэропорту "Борисполь" правоохранители ликвидировали канал поставок контрабанды электронных сигарет и табака для кальяна. Сумма изъятого товара составила более 2 млн грн.