"Нафтогаз" планирует продавать украинцам еще и электроэнергию
НАК "Нафтогаз Украины" планирует начать с 2022 года продавать электроэнергию украинцам. Сейчас компания занимается поставками голубого топлива бытовым и промышленным потребителям.
Об этом сообщил директор дивизиона "Розничный бизнес" Максим Рабинович, сообщает OilPoint. Он также выразил надежду, что рынок электроэнергии станет свободным от ПСО – специальных обязанностей. Проще говоря, цену не будут сдерживать решением Кабмина или регулятора, а "ток" будет дорожать или дешеветь в результате рыночных механизмов.
"Мы хотим представлять не только газовый бизнес как ресурс, а все ресурсы, которые нужны нашим клиентам. В 2020 году мы стали газовым поставщиком, на втором этапе – стать поставщиком энергетических услуг", – заявил Рабинович.
Он добавил, что группа уже реализует пилотные проекты по энергоэффективности. Также Рабинович отметил интерес группы к участию в рынке тепла после его открытия.
К слову, при отмене ПСО, как того хочет Рабинович, один кВт*час электроэнергии по оценкам экспертов может стоить больше 3 грн.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Газопоставляющие компании Украины заявили, что "Нафтогаз" продает им газ не по "фиксированной" цене в 6,99 грн/куб.м, а дороже на 2-3 грн из-за чего компании уходят в минус.
Министерство социальной политики Украины и компания "Нафтогаз" упростили процедуру смены поставщика газа для бытовых клиентов, которые получают субсидии или льготы. Клиентам не нужно будет лично посещать Управления социальной защиты населения (УСЗН), ведь теперь между поставщиками и органами соцзащиты налажен обмен данными в электронном формате.