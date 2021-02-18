"Нафтогаз" планирует продавать украинцам еще и электроэнергию

НАК "Нафтогаз Украины" планирует начать с 2022 года продавать электроэнергию украинцам. Сейчас компания занимается поставками голубого топлива бытовым и промышленным потребителям.

Об этом сообщил директор дивизиона "Розничный бизнес" Максим Рабинович, сообщает OilPoint. Он также выразил надежду, что рынок электроэнергии станет свободным от ПСО – специальных обязанностей. Проще говоря, цену не будут сдерживать решением Кабмина или регулятора, а "ток" будет дорожать или дешеветь в результате рыночных механизмов.

"Мы хотим представлять не только газовый бизнес как ресурс, а все ресурсы, которые нужны нашим клиентам. В 2020 году мы стали газовым поставщиком, на втором этапе – стать поставщиком энергетических услуг", – заявил Рабинович.

Он добавил, что группа уже реализует пилотные проекты по энергоэффективности. Также Рабинович отметил интерес группы к участию в рынке тепла после его открытия.

К слову, при отмене ПСО, как того хочет Рабинович, один кВт*час электроэнергии по оценкам экспертов может стоить больше 3 грн.

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