'Нафтогаз' нанял специалистов для остановки 'Северного потока-2'

НАК "Нафтогаз Украины" нанял двух человек, которые будут заниматься противодействием строительству газопровода "Северный поток-2". В компании заявили, что санкции против проекта должны усиливаться.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook. Команду усилили Мироном Василиком, который будет заниматься вопросами расширения сотрудничества с международными организациями.

Он работал в Государственном департаменте и Департаменте окружающей среды США, The PBN Company, Burson-Marsteller и Gavin Anderson & Company.

Также в компанию наняли Романа Супруна, он будет исполнять обязанности руководителя подразделения по взаимодействию с правительством, Парламентом и другими сторонами "Нафтогаза". Его ключевая задача – адвокация и взаимодействие с органами власти.

"Остановить "Северный поток-2" – национальная задача для Украины и приоритет для национальной компании "Нафтогаз Украины".

Поэтому Нафтогаз усиливает команду противодействия "Северному потоку-2", – говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с конгрессменом США, сопредседателем Конгрессового украинского кокуса Брайаном Фитцпатриком. Глава МИД заявил, что только сильная позиция США может остановить "Северный поток-2”.

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