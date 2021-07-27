НАБУ закрыло дело о 'табачной поправке', все обвинения фейковые, – нардеп Холодов

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов заявил, что Национальное антикоррупционное бюро закрыло расследование. Оно касалось так называемой "табачной поправки".

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Речь идет о правке №8 к законопроекту №1049 насчет урегулирования маржи на табачном рынке.

Нардеп, который также является заместителем главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подчеркнул, что правоохранители не нашли никаких доказательств его участия в подготовке и лоббировании этой нормы.

Холодов уточнил, что расследование НАБУ вело полтора года. По его словам, поправка, которая не вступила в силу, якобы нанесла ущерб бюджету в размере 300 миллионов гривен.

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В то же время нардеп пояснил, что норма должна была способствовать демонополизации табачного рынка, что не понравилось монополистам.

Напомним, что соответствующий закон парламент принял в 2019 году, однако в начале 2020-го президент Владимир Зеленский ветировал его.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине хотят запретить сигареты с разными запахами, а также продажу любых горючих и электронных сигарет в супермаркетах и продуктовых магазинах. Рекламировать такую продукцию тоже не будут разрешать. Соответствующие законопроекты уже находятся на рассмотрении в Верховной Раде. Эксперты почти все документы поддерживают, но советуют их доработать.