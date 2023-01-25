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На Запорожскую АЭС оккупанты могут завезти работников из Беларуси: детали

Роман Костюченко
Рынки и компании
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На Запорожскую АЭС оккупанты могут завезти работников из Беларуси

Россияне пытаются завербовать для работы на временно оккупированной Запорожской АЭС около 150 ремонтников из Беларуси. Их задачей станет устранение повреждений, возникающих в результате обстрелов самих россиян – ведь принудить украинских атомщиков к сотрудничеству захватчикам не удается.

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Об этом сообщили в "Энергоатоме". Там отметили: будет ли этот план осуществлен, в настоящее время говорить сложно. Однако вероятность этого существует.

"Рашисты пытаются завербовать для работы на ЗАЭС полторы сотни белорусских ремонтников. Оккупанты все еще ищут персонал для функционирования станции, пытаясь хоть как-то справиться на ней. Есть вероятность, что захватчики привезут на украинский атомный объект около 150 специалистов по ремонту, работавших на Беларусской АЭС", – говорится в сообщении.

Зачем россиянам беларусские атомщики

Как объяснили в "Энергоатоме", специалисты из Беларуси нужны оккупантам для проведения ремонтных работ – они должны будут устранять повреждения, возникающих в результате обстрелов самих россиян. При чем о качественном ремонте, подчеркивается, речь идти не будет.

"Очевидно, они нужны для того, чтобы на скорую руку чинить повреждения, возникающие в результате обстрелов. Которые сами же россияне и устраивают", – рассказали специалисты.

Украинцы не хотят сотрудничать с захватчиками

В то же время, подчеркивается, принудить к сотрудничеству украинских атомщиков российским оккупантам не удается. При чем даже несмотря на то, что "в ход идут все методы – от обещаний "золотых гор" до угроз, запугивания и плена.

"Количества квалифицированного персонала на станции катастрофически не хватает", – констатировали в "Энергоатоме".

Как сообщал OBOZREVATEL, после деоккупации Запорожская АЭС не сможет сразу начать генерацию электроэнергии для украинской энергосистемы. Только на разминирование и проверку оборудования понадобится не менее двух месяцев.

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