На Львовщине появится самый технологичный завод сухих строительных смесей в Восточной Европе

В четверг, 12 августа, на Львовщине произошло знаковое событие – в с. Пески Щирецкой общины был заложен первый камень в строительство высокотехнологичного завода по производству сухих строительных смесей компании KREISEL, что входит в известный немецкий концерн FIXIT GRUPPE.

На мероприятии присутствовали Андрей Бойко – генеральный директор ООО "КРАЙЗЕЛЬ – СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (Украина), Михаэль Краус – директор региона Восточная Европа Концерна FIXIT GRUPPE (Германия), Елена Александрович – руководитель отдела по работе с государствами Восточной Европы Концерна FIXIT GRUPPE (Германия), председатель правления Немецко-Украинской промышленно-торговой палаты – Александер Маркус. А также представители власти: председатель Львовской ОГА – Максим Козицкий и народный депутат Украины Олег Синютка.

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Под строительство приобрели земельный участок площадью 5 гектаров. Это уже второй завод, который компания открывает в Украине. Первый был построен в Фастове в 2008 году.

Новый завод ООО "КРАЙЗЕЛЬ – СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" заработает уже в феврале 2023 года, а работу на нем смогут получить около полусотни украинцев. Инвестиции в проект составят более 10 млн евро. Доверие к Украине инвесторы объяснили предыдущим положительным опытом сотрудничества.

"Мы уже инвестировали в Киевской области в наш фастовский завод за последние 3,5 года – 5 млн евро. И еще планируем инвестировать в завод более 10 млн евро. Мы уже имеем 2 гектара Европы на Киевщине, и я уверен, что будем иметь 5 гектаров Европы на Львовщине. Для нашей украинской команды впереди очень много работы. Завод – это не просто подарок инвесторам, а большое обязательство. На сегодняшний день мы имеем профессиональную команду, классного профессионального инвестора, поддержку власти и очень надежных партнеров", – отметил Генеральный директор ООО "КРАЙЗЕЛЬ – СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ", Украина – Андрей Бойко.

Новый завод Kreisel и его технологии будут соответствовать новейшим и самым современным стандартам, что, в свою очередь, даст возможность обеспечить всех клиентов Западной Украины строительными материалами лучшего качества и не навредить экологии.

"Как международный немецкий инвестор, который работает в 20 европейских государствах, мы четко осознаем нашу ответственность за местную экономику, наших партнеров, и клиентов, наших сотрудников, а также прежде всего за окружающую среду. И мы рады, что здесь, вместе с вами мы закладываем первый камень нашего завода", – отметил директор региона Восточной Европы концерна FIXIT GRUPPE Михаэль Краус.

Свою поддержку и содействие в запуске этого партнерского проекта между двумя государствами пообещал предоставить председатель Львовской ОГА Максим Козицкий:

"У нас сейчас в стране продолжается программа "Большая стройка" и открытие заводов из строительных смесей – это именно то, что нам нужно. Мы приглашаем ваших партнеров также строить заводы на Львовщине. Со своей стороны обещаем поддержку, сопровождение и, надеюсь, меньше бюрократических процедур", – заявил Максим Козицкий.

В честь символического дня начала строительства на территории будущего предприятия был открыт арт-объект.

По словам руководителей украинского представительства компании, параллельно с проектом "Львов", они провели полную модернизацию завода в Фастове, обновив его по последнему слову техники. А также запустили новую линию по производству жидких строительных смесей. Однако, если на фастовском заводе мощности составляют 130 тысяч тонн в год, то львовское предприятие должно выйти на мощность 170 тысяч тонн. Следовательно, ожидается, что новый завод станет крупнейшим предприятием компании в Восточной Европе.