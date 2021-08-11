На ковры в Раду потратят почти миллион гривен: данные торгов

Управление делами Аппарата Верховной Рады Украины открыло тендер на замену ковров. Так, 960 м коврового покрытия обойдется в 985,4 тыс. грн.

Цена 1 метра ковра составит 1026 грн. Такую информацию разместили 3 августа. Об этом свидетельствуют данные системы Prozorro.

Отмечается, что заявки будут принимать до 23 августа 2021-го. В целом планируется закупка 960 метров погонных ковровых дорожек: 340 метров с шириной 1,4 м; 130 м с шириной 1,2 м; 130 м с шириной 1 м; 260 м с шириной 0,8 м, а также 100 м с шириной 0,7 м.

Ранее сообщалось, что автобаза управления делами аппарата Верховной Рады Украины купила 21 автомобиль Toyota Camry Comfort на суму 17,9 млн грн. Аукцион проходил 19 июля, а победителем торгов стало ООО "Артмотор", бенефициаром которой является Татьяна Акимова.

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Отметим, что цена одного авто составляет 852 857 грн. Согласно данным торгов, автомобили должны прибыть в Раду до 31 декабря 2021-го.

Как сообщал OBOZREVATEL, детское учебное заведение в Херсонской облаcти решило закупить несколькo сосисoк по тендеру. Для чего понадoбилось школе всего четверть килограмма этого белкового пищевого продукта – неизвестно.