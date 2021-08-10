В Раде закупили авто для нардепов на 18 млн грн: на чем будут ездить

Автобаза управления делами аппарата Верховной Рады Украины купила 21 автомобиль Toyota Camry Comfort на суму 17,9 млн грн. Аукцион проходил 19 июля, а победителем торгов стало ООО "Артмотор", бенефициаром которой является Татьяна Акимова.

Отметим, что цена одного авто составляет 852 857 грн. Об этом свидетельствуют данные на сайте ProZorro.

Согласно данным торгов, автомобили должны прибыть в Раду до 31 декабря 2021-го.

Ранее Департамент здравоохранения Киевской городской государственной администрации объявил тендер на закупку вакцин от коронавируса. В тендерной документации сообщается, что столица хочет купить течение 2021 года 277,8 тыс. доз вакцины по 140 млн гривен, то есть одна доза должна стоить около 500 гривен, или 18 долларов.

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Конечный срок подачи тендерных предложений – 24 мая 2021. Период поставок – до 31 декабря 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрпочта" закупит 1860 новых Сitroen Berlingo L2 Worker для передвижных отделений. Это сделают в рамках совместного проекта с ЕБРР.