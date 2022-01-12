Monobank предупредил о мошенниках: используют похожие названия

В Monobank предупредили, что их компания не запускала никаких платформ для заработка денег и казино. Подобные сообщения в банке назвали аферой.

"Хочу предостеречь клиентов от потери денег. Мы не запускали никаких платформ для заработка денег и казино. Пожалуйста, не ведитесь на этих аферистов", – написал у себя в Facebook один из сооснователей Monobank Олег Гороховский.

При этом он отметил, что служба безопасности банка совместно с правоохранителями уже работают над тем, чтобы остановить деятельность мошенников. "Но они появляются как грибы после дождя", – посетовал Гороховский.

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Также он сообщил, что ряд организаций с созвучными Monobank названиями также не имеют к нему никакого отношения. В частности, речь идет о:

monopizza;

monoтакси;

мороженом Mono;

ресторане в Тайланде под названием Mono.

Мошенники обещали пассивный доход от 1000 в день

В декабре 2021 года сеть наполнили сообщения о якобы запуске Monobank'ом собственной платформы для заработка. С помощью манипуляций с криптовалютой мошенники обещали украинцам пассивный доход от 1000 грн в день.

Примечательно, что по состоянию на 12 января 2022 года, эти сообщения исчезли. Найти их в открытом доступе не представляется возможным.

С декабря кэшбек в Monobank уменьшился на 25%

В декабре в Monobank произошел ряд изменений в тарифах – в связи с пересмотром комиссий, которые устанавливают платежные системы Visa и MasterCard. В частности:

кэшбек уменьшился на 25%;

выплаты процентов на остаток по карте сократились с 5% годовых до 3%.

Что изменили с 1 декабря:

выплаты процентов на остаток;

программу начисления кэшбека и миль;

установили новый размер начисляемых миль: 1) для карт Monobank platinum – 11 миль за 1 000 грн в чеке; 2) для карт IRON – 15 миль за 1 000 грн в чеке.

Как сообщал OBOZREVATEL, под конец первого этапа выплат клиенты украинских банков стали жаловаться на задержки с выплатой "1000 грн за вакцинацию". Первыми возмутились клиенты государственного ПриватБанка, а позже оказалось, что проблемы возникли и в Monobank'е.