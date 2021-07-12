Мировые цены на нефть снизились: названа стоимость и причина

Цены на нефть упали 12 июля, так как опасения по поводу замедления роста мировой экономики перевесили перспективы сокращения предложения после того, как переговоры между ключевыми производителями о повышении добычи в ближайшие месяцы зашли в тупик. Нефть марки Brent упала на 35 центов, или 0,5%, до $75,20 за баррель.

Нефть марки US West Texas Intermediate упала на 33 цента, или 0,4%, до $74,23. Об этом сообщает Reuters.

Распространение COVID-19 и неравный доступ к вакцинам угрожают восстановлению мировой экономики, как предупредили ранее финансовые руководители крупных экономик G20. При этом число новых случаев заражения коронавирусом растет в 69 странах, а с конца прошлого месяца их ежедневный показатель растет и сейчас он составляет 478000 человек.

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"Цены будут оставаться нестабильными до тех пор, пока тупиковая ситуация останется. На первый взгляд кажется, что это должно поддержать цены, но остается риск того, что полный обвал приведет к ценовой войне, не отличающейся от прошлогодней", – сказал Хоуи Ли, экономист сингапурского банка OCBC.

Ранее руководители крупнейших мировых нефтяных компаний заявили, что цены на нефть продолжат расти. Котировки могут вернуться к уровню $100 за баррель.

Главные исполнительные директора Royal Dutch Shell Plc и TotalEnergies SE присоединились к основным трейдерам сырьевых товаров и банкам, предсказав, что нефть может подняться до $100 за баррель, хотя они также заявили, что волатильные рынки могут снова снизить цены.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть снизились после того, как министры стран ОПЕК+ (Организация стран-экспортеров нефти) отложили встречу по политике добычи, поскольку ОАЭ отказались от плана по увеличению добычи на 2 млн баррелей в день во второй половине 2021-го. Фьючерсы на нефть марки WTI в США упали на 10 центов до $75,13.