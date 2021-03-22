Мировые цены на нефть снизились из-за локдаунов в Европе

Цены на нефть снижаются на фоне локдаунов в Европе. Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures 22 марта в ходе торгов упали в цене до $63.82 за баррель.

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg. Стоимость фьючерсов на нефть Brent снизилась на 0,71%.

При этом цена апрельских фьючерсов на нефть WTI упала до $60.67 за баррель. В сумме она потеряла 0,75%.

На рынке продолжает расти беспокойство о перспективах спроса на топливо на фоне новой волны COVID-19 и связанными с ней новыми ограничениями. При этом в некоторых странах замедлился процесс вакцинации.

Ранее в ING Economics заявляли, что рынок "нервничает" по поводу того, что некоторые страны Европы снова вводят карантинные ограничения. "Это вызывает опасения относительно перспектив спроса", – говорится в сообщении.

Напомним, поставки нефти из РФ в Польшу упадут в полтора раза. Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen подписала новый контракт с "Роснефтью", в котором предусматривается сокращение поставок нефти в 2022-2023 годах с 5,4-6,6 млн до 3,6 млн тонн.

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