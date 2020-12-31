Минюст США выдвинул новые обвинения Коломойскому

Министерство юстиции США открыло еще одно дело против бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Как сообщается на сайте ведомства, Коломойский и Боголюбов за незаконно присвоенные деньги банка купили коммерческую недвижимость в Кливленде, штат Огайо, "с помощью многомиллиардной долларовой кредитной схемы".

В Минюсте США отметили, что это третий подобный иск. Ранее были поданы иски в связи с покупкой Коломойским и Боголюбовым недвижимости в штатах Кентукки и Техас. Стоимость всей купленной недвижимости оценивается в $60 млн.

По данным прокуратуры США, в период с 2008 по 2016 годы Коломойский и Боголюбов получили мошеннические ссуды и кредитные линии, часть доходов от которых они отмывали через счета подставных компаний в кипрском офисе ПриватБанка, прежде чем переводить деньги в США.

Утверждается, что для отмывания денег сообщники экс-владельцев ПриватБанка "создавали сеть организаций, обычно под каким-то вариантом названия Optima".

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 августа ФБР провело обыски в помещениях компании Optima Management Group в офисном центре в городе Кливленд, штат Огайо, через которую могли отмывать деньги ПриватБанка.