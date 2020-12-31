Мін'юст США висунув нові звинувачення Коломойському

Мирослав Семенюк Ринки та компанії 08:57, 31.12.2020 Оновлено: 10:33, 31.12.2020

Міністерство юстиції США відкрило ще одну справу проти колишніх власників Приватбанку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Як повідомляється на сайті відомства, Коломойський і Боголюбов за незаконно привласнені гроші банку купили комерційну нерухомість в Клівленді, штат Огайо, "за допомогою багатомільярдної доларової кредитної схеми".

У Мін'юсті США відзначили, що це третій подібний позов. Раніше були подані позови у зв'язку з покупкою Коломойським і Боголюбовим нерухомості в штатах Кентуккі і Техас. Вартість всієї купленої нерухомості оцінюється в $60 млн.

За даними прокуратури США, в період з 2008 до 2016 роки Коломойський і Боголюбов отримали шахрайські позики і кредитні лінії, частину доходів від яких вони відмивали через рахунки підставних компаній в кіпрському офісі ПриватБанку, перш ніж переводити гроші в США.

Стверджується, що для відмивання грошей спільники ексвласників Приватбанку "створювали мережу організацій, зазвичай під якимось варіантом назви Optima".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 серпня ФБР провело обшуки в приміщеннях компанії Optima Management Group в офісному центрі в місті Клівленд, штат Огайо, через яку могли відмивати гроші ПриватБанку.

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Економіка Ринки та компанії

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