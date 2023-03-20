Минус 60%: "Укрпочта" резко снизит тарифы на посылки в Германию

"Укрпочта" с 1 апреля снизит на 60% тарифы на посылки в Германию. То есть украинцы не только смогут дешевле отправлять посылки родным и друзьям в эту страну, но и сэкономят на доставке товаров украинского производства при их продаже на международных маркетплейсах.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрпочты". Оформить отправку можно как в почтовых отделениях, так и с помощью личного кабинета на сайте почты, а также в мобильном приложении. При онлайн-оформлении применяется скидка еще в 3%.

Стоимость отправки посылки зависит от ее веса. С 1 апреля тарифы на доставку в Германию будут такими:

легкие пакеты – от $5,6 (около 205 грн);

до 3 кг – от $13,7 (ориентировочно 500 грн);

7 кг – от $21,6 (около 750 грн).

В стоимость сразу включена адресная доставка. Отмечается, что услуга действует для всех населенных пунктов Германии.

Это уже не первая страна, для которой "Укрпочта" снизила тарифы на доставку. В частности, ранее тарифы "урезали" для посылок в страны Балтии и в Польшу.

Как объяснил глава "Укрпочты" Игорь Смелянский, речь идет именно о тех странах, где пребывает большое количество украинцев. Например, в Германии это около миллиона человек. А по количеству отправлений из Украины эта страна занимает третье место после США и Великобритании.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укрпочта" обновила правила получения посылок. Теперь для получения отправления не обязательно иметь при себе паспорт.

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