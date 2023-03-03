Минобороны переплатило за армейские фляги огромные деньги, назван получатель выгоды – СМИ

Минобороны могло закупить армейские фляги по значительно завышенной цене, в результате чего потери госбюджета могут составить не менее 700 тыс. долларов. По имеющейся информации, киевская компания "Пролог Сервис" поставила министерству фляги по цене 7,9 доллара/штука, тогда как реальная их цена составляет всего 0,59 доллара/штука.

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Об этом сообщает "Главком". Отмечается: стоимость в 0,59 доллара "стала известна следствию в ходе оперативных мероприятий".

"Согласно коммерческому счету от 3 июля 2022 года, в рамках контракта Минобороны киевская фирма заказала 30 150 армейских фляг с надписями: "06.2020. Собственность ВСУ. Не для продажи" общей стоимостью 238,1 тыс. долларов. Следовательно, цена одной штуки составила 7,9 доллара. Как выяснило следствие, ООО "Пролог Сервис" в общей сложности заказало 100 тыс. штук армейских фляг. При этом их реальная цена в разы ниже той, что указано в таможенной документации – 0,59 доллара против 7,9 доллара", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркивается, в своей деятельности "Пролог Сервис" в качестве использовала иностранные фирмы-прокладки – с целью "изменения и подготовки фиктивного пакета документов". Так:

армейские фляги китайского производства на общую сумму в 238,1 тыс. долларов отправила сингапурская компания WNC PTE.LTD;

23 тыс. штук чехлов для пластиковой фляги общей стоимостью в 203,9 тыс. долларов, которые зашли на закарпатскую таможню в июле 2022 года, отправила компания бельгийской регистрации Liege Cargo Agency Selys.

"Таким образом, полученные предварительные данные позволяют предположить возможные коррупционные проявления со стороны представителей "Пролог Сервис" и заинтересованных должностных лиц Минобороны, осуществляющих государственные закупки. Речь идет о возможном завышении стоимости импортируемой продукции, используя при этом иностранные компании так называемые "прокладки" с целью изменения и подготовки фиктивного пакета документов, который проходит на территории Нидерландов касаемо стоимости", – цитируют аналитики материалы проверки закупок.

Подчеркивая при этом: в целом, правоохранители предполагают, что потери государственного бюджета от этой сделки могли составить огромную сумму. Речь идет по крайней мере о 700 тыс. долларов.

А вот "Пролог Сервис", вероятно, заработала на поставке 30 150 фляг около полумиллиона гривен. "Минобороны отметило, что с уплатой всех налогов заработок поставщика составил 15,34 грн на фляге", – говорится в материале.

Расследование идет

Авторы материала отмечают: по фактам возможного злоупотребления служебным положением сотрудниками Министерства обороны по предварительному сговору с должностными лицами "Пролог Сервис" детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) еще в июле 2022 года начали досудебное расследование. В частности, речь идет о заключении ряда договоров о закупке фляг, котелков и чехлов для них для ВСУ по упрощенной процедуре без применения электронной системы закупок.

"Кроме того, в судебном постановлении есть ссылки на сведения автоматизированной системы таможенного оформления "АСМО", на основании чего следствие сделало вывод о завышении цены закупки индивидуальных фляг и комплектующих к ним (чехлов и котелков), которые должны были идти на обеспечение армии", – рассказівают аналитики. Отмечая: ни НАБУ, ни Госбюро расследований (ГБР) раскрывать детали уголовного производства не стали.

Кто подписывал контракт

Авторы материала уверяют, что направляли информационный запрос в Министерство обороны. С просьбой объяснить:

на каких принципах выбирался поставщик "Пролог Сервис";

сколько и какой продукции он поставил.

"Из ответа ведомства следует, что контракт с "Пролог Сервис" от Минобороны 23 марта 2022 подписал и.о. директора департамента государственных закупок и снабжение материальными ресурсами. Фамилия чиновника не раскрывается, но этого человека уже знает вся страна по недавнему скандалу. Это Богдан Хмельницкий. В начале февраля 2023 г. правоохранители объявили Хмельницкому подозрение по факту растраты большой суммы бюджетных средств по обеспечению подразделений Вооруженных сил некачественными бронежилетами", – говорится в материале "Главкома".

Что известно о "Пролог Сервис"

По данным ресурса Youcontrol, "Пролог Сервис" была создана в 2018 году. Так:

до июля 2021 года предприятием владел выходец из временно оккупированной Горловки Роман Полянский, внесший в уставный капитал 100 грн;

затем его место занял житель Киевщины Александр Кучер, увеличивший размер взноса в уставный капитал до 1 млн грн. На 6 февраля 2023 года Кучер является единоличным владельцем и директором фирмы.

"Из открытых источников стало известно, что ранее Александр Кучер находился в рядах партии "Батькивщина" и безуспешно баллотировался в Верховную Раду от этой политсилы. Перед этим успел побывать доверенным лицом кандидата в президенты Виктора Ющенко", – рассказывают авторы материала.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство обороны перезаключило ряд договоров на поставку продуктов для военнослужащих в 2023 году. Цены на еду в этих документах заметно снизились. К примеру, вместо скандальных яиц по 17 грн теперь указаны яйца по 8,4-8,76 грн.

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